Eşyalarınıza Zarar Vermeden Temizlemenin 10 Yolu
Eşyalarınıza Zarar Vermeden Temizlemenin 10 Yolu
Eşyalarınızı daha uzun ömürlü kullanabilmek için dikkatli olmanız gereken bazı kurallar vardır. Yanlış temizlik yöntemleri, kimyasal maddeler gibi birçok etken de zarar verir. Neler yapmamalısınız işte bu metinde yazdık!
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1. Mikrofiber bez kullanmaya özen gösterin.
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2. Doğal temizlik ürünleri size çok yardımcı olur.
3. Buhar temizleyici bu işte size level atlatır.
4. Temizlik yaparken yumuşak fırça kullanın.
5. Ürünlerinizin aşınmasını sağlayacak maddeler kullanmayın.
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