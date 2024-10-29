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Eşyalarınıza Zarar Vermeden Temizlemenin 10 Yolu

etiket Eşyalarınıza Zarar Vermeden Temizlemenin 10 Yolu

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
29.10.2024 - 11:16

Eşyalarınızı daha uzun ömürlü kullanabilmek için dikkatli olmanız gereken bazı kurallar vardır. Yanlış temizlik yöntemleri, kimyasal maddeler gibi birçok etken de zarar verir. Neler yapmamalısınız işte bu metinde yazdık!

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1. Mikrofiber bez kullanmaya özen gösterin.

İnce lif yüzeyi sayesinde eşyalara zarar vermeden temizlemenize mikrofiber bezler yardımcı olur. Ayrıca kir ve tozu en iyi şekilde temizlerler. Yüzeyde çizik kalmadan, tek seferde temizliğinizi halledersiniz ve yüzeyleriniz aynı parlaklıkta kalır.

2. Doğal temizlik ürünleri size çok yardımcı olur.

Kimyasal temizlik ürünleri, çok güçlü olduğu için istenmeyen zararlara yol açabilir. Doğal temizlik ürünleri sirke, karbonat, limon gibi malzemeler doğal olmasının yanı sıra oldukça da etkilidir. Bu zararsız alternatifler sayesinde birçok yüzeyi de temizlersiniz.

3. Buhar temizleyici bu işte size level atlatır.

Buharlı temizleyiciler, yüksek sıcaklıkta su buharı üreterek derinlemesine temizlik sağlar. Aklınıza gelebilecek her alanda işinizi oldukça kolaylaştırır. Buhar, zararlı bakterileri öldürürken, ekstra hiçbir maddeye ihtiyaç duymazsınız. Bu da eşyalarınıza zarar vermeden temizlik yapmanıza yardımcı olur.

4. Temizlik yaparken yumuşak fırça kullanın.

Hassas yüzeyleri temizlerken aynı hassaslığı sizin de göstermeniz gerekir. Cam, elektronik eşyalar, mobilyalar için tasarlanmış yumuşak kıllı fırçalar çizilme riskini en aza indirir. Ayrıca fırçanın ucunu kullanarak köşedeki toz ve kirleri rahatça temizleyebilirsiniz.

5. Ürünlerinizin aşınmasını sağlayacak maddeler kullanmayın.

Aşındırıcı temizleyiciler, özel metal yüzeylerde ya da seramiklerde kalıcı hasara neden olabilir. Bunun yerine pH dengeli ve düşük arındırıcı formülasyona sahip  temizlik malzemeleri kullanmak geri dönülmeyen hasarlara karşı önlem almanızı sağlar. Hem yüzeyinizi korursunuz, hem de etkili bir temizlik yapmış olursunuz.

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6. Sıcak su kullanmak, en etkili çözümlerden bir tanesidir.

6. Sıcak su kullanmak, en etkili çözümlerden bir tanesidir.

Sıcak su, en güçlü temizleyicilerden bile daha etkili olduğu anları olabilir. Özellikle yağ kalıntılarını sökmek için en iyi çözümlerden biridir. Eşyalarınızı sıcak su ile yıkarsanız, kalıntıların kolaylıkla çıktığına şahit olacaksınız.

7. Ürünleri test ettikten sonra kullanın...

Yeni bir temizlik ürünü kullanmadan önce küçük bir bölgede test edin. Bu ürünün yüzeyde herhangi bir sorun çıkarıp çıkarmadığını muhakkak kontrol edin bu sayede önleminizi erkenden almış olursunuz.

8. Kol kası yapmak için doğru yer temizlik değil...

Temizlik yapmak bazen bir yeri temizlemekten daha çok insanın düşünme fırsatı bulabildiği bir aktivite de olabiliyor. Böyle zamanlarda yüzeye çok basınç uygulamamaya dikkat etmelisiniz. Hasar görmesine neden olabilir. Hafifçe silmek yeterlidir.

9. Temizlik yaparken ortamın havalanmasını sağlayın.

Hem kimyasal kokunun dağılması hem de kendi sağlığınız için temizlik sırasında mutlaka odayı havalandırmalısınız. Özellikle kimyasal ürünler kullandığınızda pencereleri de açın.Kokunun içeride hapsolmasının da önüne geçmiş olursunuz.

10. Düzenli olarak temizlik yapın.

Eşyalarınızı düzenli temizlemek, derin temizlik gereksinimini azaltır. Toz, kir gibi eşyaların ömrünü kısaltan birikintilerin vereceği zararlardan eşyalarınızı korumuş olursunuz. Ayrıca zaman olarak da çok daha kısa sürer.

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