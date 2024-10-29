Eşyalarınıza Zarar Vermeden Temizlemenin 10 Yolu

Aşındırıcı temizleyiciler, özel metal yüzeylerde ya da seramiklerde kalıcı hasara neden olabilir. Bunun yerine pH dengeli ve düşük arındırıcı formülasyona sahip temizlik malzemeleri kullanmak geri dönülmeyen hasarlara karşı önlem almanızı sağlar. Hem yüzeyinizi korursunuz, hem de etkili bir temizlik yapmış olursunuz.