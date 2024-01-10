Estetik Faciası! Burun Ameliyatı Sonrası Bacaklarını Kaybetti: 10 Sene Sonra Çıktı

Estetik facialarına bir yenisi daha eklendi. Burun estetiği ameliyatı sonrası kanına mikrop karıştığı tespit edilen Sevinç Çelik’in iki bacağı kesildi. Çelik'in hastaneye açtığı tazminat davası 10 sene sonra karara bağlandı. Tazminat talebi ise reddedildi.