Estetik Faciası! Burun Ameliyatı Sonrası Bacaklarını Kaybetti: 10 Sene Sonra Çıktı
Estetik Faciası! Burun Ameliyatı Sonrası Bacaklarını Kaybetti: 10 Sene Sonra Çıktı
Estetik facialarına bir yenisi daha eklendi. Burun estetiği ameliyatı sonrası kanına mikrop karıştığı tespit edilen Sevinç Çelik’in iki bacağı kesildi. Çelik'in hastaneye açtığı tazminat davası 10 sene sonra karara bağlandı. Tazminat talebi ise reddedildi.
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HalkTV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, bir süre yer hostesi olarak çalışan 36 yaşındaki Sevinç Çelik burnundaki sorunu estetik ameliyatla gidermeye karar verdi. Kadıköy'deki bir özel hastaneyi tercih eden Çelik, gerekli parayı biriktirince 2 Mayıs 2014’te ameliyat masasına yattı.
Doç. Dr. M. K.’nin yaptığı ameliyatı 2 saat kadar süren Çelik bir gün sonra taburcu oldu. Çelik’te şiddetli ağrı ve yüksek ateş görüldü. Çelik’in, mahkemede tanık olarak dinlenen kardeşi Neslihan Çelik, “Ablam ağrısının çok olduğunu, ateşinin olduğunu söyledi. Ancak doktor, ameliyat sonrası normal olduğunu ve ‘senin canın çok tatlı’ gibisinden sözler söyledi” dedi
Ameliyat olduğu dönemde 1.5 yaşında kızı olan Çelik’in ağrıları giderek arttı. Ameliyattan bir hafta sonra kontrol için hastaneye giden Çelik’in alçısı çıkarıldı. Çelik, ameliyatı yapan doktora şikâyetlerini yinelese de, iddiaya göre doktordan, ‘Bunlar normal, canın çok tatlı senin’ karşılığı aldı. Eve dönen Çelik’in durumu daha da kötüleşti. Çelik, 19 Mayıs’ta devlet hastanesi acil servisine götürüldü.
Çelik’in durumunun kötü olduğunu gören doktorlar, ameliyattan sonra kanına mikrop karıştığını ve bunun tüm vücuda yayıldığını söyledi. Yoğun bakım ünitesine kaldırılan Çelik’in ayaklarında morarma oluştu. Doktorlar, ailesine “Durumu kritik. Bacaklarını kesmemiz lazım. Ya hayatı ya ayakları…” dedi. Ailenin onay vermesinin ardından Çelik’in bacakları 9 Haziran’da diz altından kesildi.
Estetik ameliyatın yapıldığı hastanenin ‘ayıplı hizmet’ verdiğini öne süren Çelik, 300 bin TL maddi, 700 bin TL manevi tazminat talebi ile dava açtı. Dava dilekçesinde, ameliyatı yapan doktorun özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiğini öne sürüldü. Hastane avukatları ise yaptıkları savunmalarda, Çelik’in bacaklarının kesilmesi ile ilgili hastanenin bir kusurunun olmadığını kaydetti.
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Mahkeme, 10 yıl süren davada kararını geçtiğimiz aylarda verdi. Mahkeme, Sevinç’in davasının reddine karar verdi. Kararla birlikte davalı hastane avukatlarının vekâlet ücretini de iki ayağını da kaybeden Çelik’in ödemesine karar verildi. Hastane, kararda belirtilen tutarın ödenmesi için Çelik’e icra takibi başlattı. Çelik’in avukatları ise ilk derece mahkemesine itiraz etti.
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