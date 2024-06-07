Esra Erol'daki Kıyma Makinesi Cinayetinden Görkem'in Deccallığına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Esra Erol'daki Kıyma Makinesi Cinayetinden Görkem'in Deccallığına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
7 Haziran Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Müge Anlı'nın programında ortaya atılan bir iddia tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Bir kayıp arama vakası bir adamın kıyma makinesinde çekilip öldürülmesine evrildi. Bu iddia hakkında bugün başka bir detay ortaya çıktı. Detaylar içerikte!
Uzun zamandır gizemini koruyan Mehmet Özdemir cinayeti Müge Anlı'da çözülmüştü. Kayınbiraderi Mehmet Genç, Özdemir'i öldürdüğünü itiraf etmişti. Sır dolu olayla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. Detaylar içerikte!
Survivor 2024 All Star'ın düellolu eleme gecesi yayınlandığı akşama damgasını vurdu. Merve'nin elendiği bölüm reyting rekoru kırdı. Detaylar içerikte!
Survivor All Star'da son elenen yarışmacı Merve Aydın oldu. Finale adım adım yaklaşılırken sona kalan 6 yarışmacı için heyecan doruğa çıktı. İşte yarışmanın resmi hesabı bu akşamki yeni bölümün tanıtımında o heyecanın azını izleyicilerle paylaştı.
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam sezon finalini yapıyor. Diziye veda eden oyunculardan biri olan Selin Türkmen Instagram'da paylaştığı veda mesajıyla hayranlarını daha şimdiden duygulandırdı. Detaylar içerikte!
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"Kızılcık Şerbeti", televizyon dünyasında adeta bir fırtına gibi eserek, en çok konuşulan diziler arasında yerini aldı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen bu dizi, adeta bir fenomen haline geldi. Kendine özgü hikayesi ve etkileyici karakterleri ile "Kızılcık Şerbeti", televizyon ekranlarında iz bırakan yapımlar arasında kendine sağlam bir yer edindi.
Hafta içi her gün atv'de yayınlanan Esra Erol'da da kan donduran bir olay ortaya çıktı. 24 yıldır aradığı annesini bulmak için yayına çıkan Ayşe isimli kadın, programa çıkar çıkmaz Erol'un ekibi sayesinde annesine kavuştu. Annesinin ardından babasını da bulmak isteyen Ayşe'nin öz babasının aslında dedesi olduğu ve annesinin babası tarafından tecavüze uğradığı ortaya çıktı.
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, Emir Can İğrek'in "Bir Karanfil" adlı yeni şarkısının klibinde rol aldı. İğrek'le partner olarak kamera karşısına çıkan Türkoğlu'nun klipteki anları kısa sürede gündem olurken, Şerbo fanları o anları goygoy malzemesi yaptı.
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde adeta yaprak dökümü yaşanmıştı. 4 oyuncunun birden veda ettiği diziden ayrılan isimlerden biri de Umut'u canlandıran Serkan Tınmaz olurken, Tınmaz'dan duygulandıran bir veda paylaşımı geldi.
2. Sayfa kameralarına konuşan oyuncu Aslıhan Gürbüz, bu sezon çok fazla dizi izlediğinin altını çizip rol almak isteyeceği dizileri sıraladı.
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Survivor All Star'dan elenen Furkan Kızılay, Hürriyet'e konuk oldu. Survivor hakkında konuşan Kızılay, final hakkında tahminlerde bulundu.
Show TV'nin yayın dönemindeki en büyük sürprizi Bahar'ın sezon finaline çok az bir zaman kaldı. Kamera arkası görüntüleriyle sık sık gündem olan dizi, bu defa sezon finali bölümünden nikah sahnesiyle viral oldu.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaliyle ekranlara geldi. Yeni gelinimiz Görkem'in Pembe'ye karşı restiyle şok olmakla beraber Görkem'in deccal modunu açtığı anlarla resmen dumur olduk.
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