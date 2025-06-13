Esra Dermancıoğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Esra Dermancıoğlu Evli mi, Aslen Nereli?
Siyah Kalp dizisiyle tekrardan oyunculuğuyla gündeme gelen başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisiyle de adından sıkça söz ettirmişti. Hem oyunculuk performansı hem de magazinsel olaylarıyla sıkça konuşulan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki Esra Dermancıoğlu kimdir, kaç yaşında? Esra Dermancıoğlu'nun yer aldığı diziler ve filmler!
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Esra Dermancıoğlu Kimdir?
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Esra Dermancıoğlu Kariyer Başlangıcı
Esra Dermancıoğlu Kariyer Başlangıcı
Esra Dermancıoğlu’nun Yer Aldığı Diziler
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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