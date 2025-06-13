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Esra Dermancıoğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Esra Dermancıoğlu Evli mi, Aslen Nereli?

Esra Dermancıoğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Esra Dermancıoğlu Evli mi, Aslen Nereli?

Kimdir
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.06.2025 - 22:06

Siyah Kalp dizisiyle tekrardan oyunculuğuyla gündeme gelen başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisiyle de adından sıkça söz ettirmişti. Hem oyunculuk performansı hem de magazinsel olaylarıyla sıkça konuşulan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki Esra Dermancıoğlu kimdir, kaç yaşında? Esra Dermancıoğlu'nun yer aldığı diziler ve filmler!

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Esra Dermancıoğlu Kimdir?

Esra Dermancıoğlu Kimdir?

Esra Dermancıoğlu, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. 7 Aralık 1968 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Asıl adı Esra Altınay’dır. Oyunculuk kariyerine geç yaşta başlamasına rağmen kısa sürede dikkat çeken performanslarıyla öne çıkmıştır. 'Fatmagül’ün Suçu Ne?' adlı dizide canlandırdığı Mukaddes karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

Esra Dermancıoğlu Kaç Yaşında?

Esra Dermancıoğlu, 2025 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

Esra Dermancıoğlu Nereli?

İstanbul, Kadıköy ilçesine bağlı Fenerbahçe semtinde doğmuştur.

Esra Dermancıoğlu Kariyer Başlangıcı

Esra Dermancıoğlu Kariyer Başlangıcı

Oyunculuğa 2008 yılında Gülse Birsel’in teşvikiyle başlayan Dermancıoğlu, ilk olarak 'Sen Harikasın' adlı dizide kamera karşısına geçmiştir. Ardından 'Avrupa Yakası' dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. Asıl çıkışını ise 2010–2011 yılları arasında yayınlanan 'Fatmagül’ün Suçu Ne?' dizisinde oynadığı Mukaddes rolüyle yapmıştır.

Esra Dermancıoğlu’nun Özel Hayatı

Esra Dermancıoğlu, üç kez evlenmiştir. Son evliliğinden Refia adında bir kızı var. Oyunculuk kariyerine yönelmesi, özel hayatında bazı çatışmalara neden olmuş ve bu süreç medyada sıkça yer bulmuştur. İngilizceyi ileri düzeyde konuşabilen Dermancıoğlu, aynı zamanda İtalyanca ve İspanyolca da bilmektedir.

Esra Dermancıoğlu Kariyer Başlangıcı

Esra Dermancıoğlu Kariyer Başlangıcı

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, 1968 yılında dünyaya gelmiştir. Çümbüş ustası olarak bilinen Zeynel Abidin Cümbüş’ün torunudur.

Esra Dermancıoğlu, İsviçre’deki Franklin College'de sanat tarihi eğitimi almıştır.

Esra Dermancıoğlu, televizyonlarda ilk kez efsane dizi Avrupa Yakası ile yer aldı. Geniş kitlelerce tanınması ise Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisi ile oldu.

Esra Dermancıoğu, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Serçe Sarayı, Sil Baştan, Doksanlar, Galip Derviş ve Bir Zamanlar Çukurova gibi yapımlarda da yer aldı.

Esra Dermancıoğlu’nun Yer Aldığı Diziler

Esra Dermancıoğlu’nun Yer Aldığı Diziler

Esra Dermancıoğlu’nun Yer Aldığı Filmler

  • Moral Bozukluğu ve 31 (2010, kısa film)

  • Kadın İşi: Banka Soygunu (2014)

  • Hayalet Dayı (2015)

  • Merdiven Baba (2015)

  • Ayla (2017)

  • Dilemma (2024)

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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