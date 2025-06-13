Esra Dermancıoğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Esra Dermancıoğlu Evli mi, Aslen Nereli?

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, 1968 yılında dünyaya gelmiştir. Çümbüş ustası olarak bilinen Zeynel Abidin Cümbüş’ün torunudur.

Esra Dermancıoğlu, İsviçre’deki Franklin College'de sanat tarihi eğitimi almıştır.

Esra Dermancıoğlu, televizyonlarda ilk kez efsane dizi Avrupa Yakası ile yer aldı. Geniş kitlelerce tanınması ise Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisi ile oldu.

Esra Dermancıoğu, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Serçe Sarayı, Sil Baştan, Doksanlar, Galip Derviş ve Bir Zamanlar Çukurova gibi yapımlarda da yer aldı.