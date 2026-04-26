Eski Sevgilin Hangi Hayvan?

Eski Sevgilin Hangi Hayvan?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
26.04.2026 - 22:01

Herkesin hayatında iz bırakan bir “eski sevgili” vardır. Kimisi kalbini yumuşatır, kimisi seni güçlendirir, kimisi de “ben buna neden katlandım?” dedirtir. Peki hiç düşündün mü, o eski sevgilin bir hayvan olsaydı hangisi olurdu? 

İşte şimdi bunu öğrenme zamanı!

Reklam

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Bir ilişkiye başlarken seni en çok ne etkiler?

3. Eski sevgilini düşündüğünde ilk aklına ne geliyor?

4. İlişkide seni en çok yoran şey neydi?

5. Bir tartışmada sen genelde ne yaparsın?

Reklam

6. Eski sevgilin seni en çok hangi konuda etkiledi?

7. İlişkide en çok neye önem verirsin?

8. Eski sevgilinle ilişkini tek kelimeyle tanımlasan?

9. Onun seni en çok sinir eden özelliği neydi?

10. Birine tekrar aşık olurken neye dikkat edersin?

Reklam

Eski sevgilin tam bir kedi!

Onunla ilişkin, dışarıdan bakıldığında zarif ama içeride oldukça karmaşıktı. Kedi gibi; bir gün sana sokulup sevgi gösterirken, ertesi gün tamamen kendi alanına çekiliyordu. Bu da sende sürekli “şimdi ne hissediyor?” sorusunu yaratıyordu. Bu tip insanlar genelde bağımsızlıklarına düşkün ve duygusal mesafe konusunda ustadır. Seni sevmiş olabilir ama bunu her zaman aynı yoğunlukta göstermemiştir. Sen ise bu gelgitleri anlamlandırmaya çalışırken yorulmuş olabilirsin. Bu sonuç sana şunu söylüyor: Sen sevgiye açıksın ama karşındaki kişi bunu aynı istikrarla veremediğinde kendini eksik hissetmeye başlıyorsun. Artık daha dengeli ve net ilişkiler sana daha iyi gelecek.

Eski sevgilin tam bir yılan!

Kabul edelim bu ilişki biraz zehirliydi. Baştan çıkarıcı, çekici ama bir o kadar da tehlikeli. Yılan gibi; sessiz, gizemli ve ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir enerjisi vardı. Bu tip ilişkilerde genelde manipülasyon, güvensizlik ve psikolojik yıpranma olur. Seni etkilemeyi başarmış ama aynı zamanda içten içe yormuş biriyle birlikte olmuşsun. Bu sonuç bir uyarı niteliğinde: Senin güçlü bağ kurma isteğin bazen seni yanlış insanlara çekebiliyor. Artık sezgilerine daha fazla güvenmen gereken bir dönemdesin.

Eski sevgilin tam bir köpek!

Sadık, ilgili ve sana bağlı ama bazen fazla bağımlı. Köpek gibi; seni mutlu etmek isteyen ama kendi sınırlarını koymakta zorlanan biriydi. Bu ilişkide kendini değerli hissetmiş olabilirsin ama zamanla bu bağlılık seni boğmuş da olabilir. Çünkü her şey sana göre şekillenince denge bozulur. Bu sonuç, senin sevgi gördüğünde parlayan ama aynı zamanda eşitlik arayan bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Sen sadece sevilmek değil, dengeli bir ilişki istiyorsun.

Eski sevgilin tam bir tilki!

Zeki, çekici ve biraz da kurnaz… Tilki gibi seni etkilemeyi iyi bilen biriydi. Onunla ilişki başta çok heyecanlıydı ama zamanla “acaba gerçekten ne düşünüyor?” sorusu aklını kurcalamaya başlamış olabilir. Bu tip insanlar duygularını net göstermez, daha çok stratejik davranır. Bu da ilişkide güven sorunlarına yol açar. Senin hikayende bu sonuç, akıl oyunlarından yorulduğunu gösteriyor. Artık daha açık, net ve dürüst ilişkiler sana daha iyi gelecek.

Eski sevgilin bir kuş!

Özgür ruhlu, hafif ve biraz da ulaşılmaz. Kuş gibi, yanında olduğu kadar uçup gidebilecek biriydi. Onu tutmak zor, anlamak daha da zordu. Bu ilişkide sen bağ kurmaya çalışırken o daha çok özgürlüğünü korumaya odaklanmış olabilir. Bu da sende eksiklik hissi yaratmış olabilir. Bu sonuç, senin bağlılık isteyen ama özgürlükle de sınanan bir ilişki yaşadığını gösteriyor. Artık daha dengeli bir partner arıyorsun.

Eski sevgilin bir kurt!

Güçlü, dominant ve kendi kuralları olan biri. Kurt gibi, lider ruhlu ama bazen fazla sert. Onunla birlikteyken kendini ya çok güçlü ya da çok baskılanmış hissetmiş olabilirsin. Bu tür ilişkilerde güç dengesi önemlidir ve çoğu zaman bir taraf daha baskın olur. Sen bu ilişkide kendini ifade etmekte zorlanmış olabilirsin. Bu sonuç, artık daha eşitlikçi bir ilişkiye ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Güçlü biriyle değil, seni güçlendiren biriyle olmalısın.

Eski sevgilin bir balık!

Duygusal, hassas ama biraz da kaygan. Balık gibi, tam yakaladım derken elinden kayan biriydi. Onunla iletişim kurmak bazen zor olmuş olabilir. Bu tip insanlar duygularını yoğun yaşar ama ifade etmekte zorlanır. Bu da ilişkide yanlış anlaşılmalara neden olur. Bu sonuç sana şunu söylüyor: Sen netlik arıyorsun. Artık duygularını açıkça ifade eden biriyle olmak sana daha iyi gelecek.

Eski sevgilin bir leopar!

Tutkulu, çekici ve biraz da tehlikeli. Leopar gibi, etkileyici ama kontrol edilmesi zor bir enerjisi vardı. Onunla ilişki adeta bir adrenalin gibiydi. Bu tür ilişkiler genelde çok hızlı başlar ve yoğun yaşanır. Ama aynı hızla da tükenebilir. Sen bu ilişkide hem çok şey hissettin hem de yoruldun. Bu sonuç, senin tutkuyu sevdiğini ama artık daha sürdürülebilir bir ilişki aradığını gösteriyor. Heyecan güzel ama huzur daha kalıcı.

Reklam
Reklam
