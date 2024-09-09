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Eski Pazar Banyosunun Zoraki Hissini Mutluluğa Dönüştürmenizi Sağlayacak 11 Ürün

etiket Eski Pazar Banyosunun Zoraki Hissini Mutluluğa Dönüştürmenizi Sağlayacak 11 Ürün

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 11:46

Eski pazar banyolarının ruhunu ve karakterini yansıtmak, günümüz modern dünyasında bile huzurlu ve rahatlatıcı bir ortam yaratmanın anahtarlarından biridir. Bu banyolar, zamansız bir zarafeti ve geçmişin tatlı anılarını modern yaşamımıza taşımanın yolunu sunar. Bu içerikte pazar banyosu gibi hissetmenizi sağlayacak ürünleri sizlerle paylaşacağız.

Bu içerik 09.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. DERMOKİL Okalıptus Menthol Banyo Tuzu

1. DERMOKİL Okalıptus Menthol Banyo Tuzu

Dermokil spa banyo tuzunun içerisinde bulunan hoş kokulu okaliptus yağı ve menthol canlandırıcı özellikleri sayesinde cildinizin rahatlamasına ve iyi hissetmenize yardımcı olur. Linki burada.

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2. Olivos Doğal Lüks Gül Ve Zeytinyağlı Katı Sabun Zeytinyağı El Sabunu Yoğun Nemlendirici

2. Olivos Doğal Lüks Gül Ve Zeytinyağlı Katı Sabun Zeytinyağı El Sabunu Yoğun Nemlendirici

Ege Bölgesi'nin en kaliteli zeytinyağları ve zarif parfümlerle zenginleştirilmiş bu sabunlar, cildinize hem besleyici bakım hem de kalıcı bir koku sunar. Lüks bir cilt bakım deneyimi için idealdir. Linki burada.

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3. Anatolia Soap Yüz ve Vücut Kabak Lifi

3. Anatolia Soap Yüz ve Vücut Kabak Lifi

Doğal lif kabağı cildinizi canlandırır. Losyonlara ve nemlendiricilere daha açık hale getirir. Ters taraflar vücut yağlarını, kiri ve kalıntıları temizlemek için yumuşak havlu kumaşa sahiptir. Link için buraya tıklayınız.

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4. Bomb Cosmetics The Perfect Pear Blaster Banyo Topu

4. Bomb Cosmetics The Perfect Pear Blaster Banyo Topu

Dinlendirici, rahatlatıcı etkili zencefil ve tarçın yağı özlü banyo topu. Banyo  topunu ılık su dolu küvetin içine atın ve rahatlamanın keyfini çıkarın. Ürün linki burada.

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5. FTVOGUE 3 Renk Su Geçirmez Duvar Pencere Duş Saati

5. FTVOGUE 3 Renk Su Geçirmez Duvar Pencere Duş Saati

Banyo veya mutfakta zamanı izlemek için harika bir ürün olan bu saat su geçirmez özelliktedir. Linki burada.

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6. WELTRXE Duş Perdesi

6. WELTRXE Duş Perdesi

Eski pazar banyolarının sıcaklığını ve şıklığını evinize taşımak için klasik desenlere sahip bir duş perdesi seçebilirsiniz. Linki burada.

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7. Doğal %100 Saf Portakal Yağı Banyo, Spa, Cilt ve Saç Bakımı İçin

7. Doğal %100 Saf Portakal Yağı Banyo, Spa, Cilt ve Saç Bakımı İçin

Portakal yağı, içeriğinde yüksek oranda bulunan C vitamini sayesinde saç derisini güçlendirerek saçlarınızın daha sağlıklı ve canlı görünmesine yardımcı olur. Portakal yağı, rahatlatıcı kokusu sayesinde bedende ve ruhta oluşan gerginliğin giderilmesinde de etkilidir. Linki burada.

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8. NOT JUST A BOX Dekoratif Kokulu Mum Seti

8. NOT JUST A BOX Dekoratif Kokulu Mum Seti

Bu kokulu mumlar, otantik bir koku deneyimi için bitkisel mumlardan ve doğal uçucu yağlardan üretilmiştir. Oturma odası, yatak odası, yemek odası, mutfak, banyo gibi özel günler için mükemmel bir seçenek olan bu ürünün linki burada.

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9. Enyhom Mikrofiber Yumuşak Banyo Paspasları

9. Enyhom Mikrofiber Yumuşak Banyo Paspasları

Enyhom banyo paspasları kalın ve kadifemsi mikrofiberden üretilmiştir, ayaklarınıza olağanüstü rahatlık ve masaj hissi verir. Ayaklarınız için ultra yumuşak destek sağlar. Linki burada.

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10. Ulticool Hızlı Kuruyan Banyo Havlusu

10. Ulticool Hızlı Kuruyan Banyo Havlusu

Pazar banyosunun otantik ve rahatlatıcı havasını modern banyonuzda yaşamanızı sağlayacak bu havlu estetik bir seçim olarak pazar banyonuzu renklendirecek.Linki burada.

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11. Fiakup Portatif Ayak Banyosu

11. Fiakup Portatif Ayak Banyosu

Bu ayak banyosu kovası, her iki ayağı da rahatça barındıran geniş bir tasarıma sahiptir, böylece taşma endişesi olmadan kendinizi canlandırıcı bir ayak banyosuna kaptırabilirsiniz. Linki burada.

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