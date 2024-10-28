Eski Erkek Arkadaşı Tarafından Tehdit Edilen Kadının Sosyal Medyadan Yardım Çığlığı
Eski Erkek Arkadaşı Tarafından Tehdit Edilen Kadının Sosyal Medyadan Yardım Çığlığı
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Kadına yönelik şiddet son bulmuyor. Caydırıcı ve etkili cezaların olmamasından; girdikleri adliye ve emniyet koridorlarından ellerini kollarını sallayarak çıkan şiddet failleri diğer potansiyel faillere adeta güç veriyor.
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Kadına yönelik şiddette etkili politikaların yürütülememesi nedeniyle korku ve diken üstünde yaşadığımız Türkiye'de kadınların yardım çığlıklarına yetkililer tarafından adeta kulak tıkanıyor.
Instagram'da ‘@ezgiisrkk’ isimli kullanıcı yaklaşık 9 aydır eski erkek arkadaşı tarafından tehdit edildiğini paylaşarak yardım talebinde bulundu.
Sinan C. adlı şahıs tarafından tehdit ve şantaja maruz kaldığını anlatan kadın şunları yazdı:
"Beni hiçbir savcı içeri atamaz."
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"Başıma gelecek herhangi bir şeyden Sinan C. sorumludur.”
“Bu çocuğun yakalanması için ölmem mi gerekiyor, birimizin ölmesi mi gerekiyor. Lütfen sesimi duyurmama yardımcı olun.”
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