Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Eski Erkek Arkadaşı Tarafından Tehdit Edilen Kadının Sosyal Medyadan Yardım Çığlığı

Eski Erkek Arkadaşı Tarafından Tehdit Edilen Kadının Sosyal Medyadan Yardım Çığlığı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
28.10.2024 - 20:58

Instagram’da ‘@ezgiisrkk’ isimli kullanıcı yaklaşık 9 aydır eski erkek arkadaşı tarafından kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğini anlattı. Genç kadın sosyal medyadan Adalet Bakanlığı’nı etiketleyerek “Yakalanması için ölmem mi gerekiyor?” sözleriyle yardım talebinde bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kadına yönelik şiddet son bulmuyor. Caydırıcı ve etkili cezaların olmamasından; girdikleri adliye ve emniyet koridorlarından ellerini kollarını sallayarak çıkan şiddet failleri diğer potansiyel faillere adeta güç veriyor.

Kadına yönelik şiddet son bulmuyor. Caydırıcı ve etkili cezaların olmamasından; girdikleri adliye ve emniyet koridorlarından ellerini kollarını sallayarak çıkan şiddet failleri diğer potansiyel faillere adeta güç veriyor.

Kadına yönelik şiddette etkili politikaların yürütülememesi nedeniyle korku ve diken üstünde yaşadığımız Türkiye'de kadınların yardım çığlıklarına yetkililer tarafından adeta kulak tıkanıyor.

Kadına yönelik şiddette etkili politikaların yürütülememesi nedeniyle korku ve diken üstünde yaşadığımız Türkiye'de kadınların yardım çığlıklarına yetkililer tarafından adeta kulak tıkanıyor.

Instagram'da ‘@ezgiisrkk’ isimli kullanıcı yaklaşık 9 aydır eski erkek arkadaşı tarafından tehdit edildiğini paylaşarak yardım talebinde bulundu.

Instagram'da ‘@ezgiisrkk’ isimli kullanıcı yaklaşık 9 aydır eski erkek arkadaşı tarafından tehdit edildiğini paylaşarak yardım talebinde bulundu.

Sinan C. adlı şahıs tarafından tehdit ve şantaja maruz kaldığını anlatan kadın şunları yazdı:

Sinan C. adlı şahıs tarafından tehdit ve şantaja maruz kaldığını anlatan kadın şunları yazdı:

“Yaklaşık 9 aydır uğraştığım bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Eski erkek arkadaşım tarafından tehdit edilmekte ve şantaja uğramaktayım. Birlikte olduğumuz dönem kaldığımız yerlerde iznim dışında kamera ile müstehcen görüntümü çekmiştir. Facebook-Instagram-TikTok platformlarında sayısız fake hesap açarak paylaşımlar yapmıştır. Aynı zamanda internet üzerinden başkalarına ait fotoğraf ve videoları (pornografik) görüntülerin bana ve kardeşlerime ait olduğunu yazarak hedef gösterme çabasına girmiştir.

Dava sürecimiz devam etmektedir.

Şahsın yurt dışına çıkış yasağı vardır.

Şikayetimi geri çekmem konusunda hala bana karşı tehditleri mevcuttur. Sayısız yurt dışı numarası satın alarak değiştirdiğim numaralarımı bulmaktadır.”

"Beni hiçbir savcı içeri atamaz."

"Beni hiçbir savcı içeri atamaz."

“ 2-3 telefon kullanarak mesajlara shop yaparak yazmadığımı bize ait olmayan yazıları da paylaşmaktadır. 

Şahsın bana attığı mesajlarında;

‘Türkiye’de adalet yok, beni hiçbir savcı içeri atamaz, ben Türkiye’de çok güçlendim, parayla herkesi satın alabilirim, bana hiçbir şey olmaz, Türkiye’nin en güçlü adamlarıyla görüşüyorum, kız kardeşin okula gidiyor dikkat etsin başına bir şey gelebilir’ diyerek artık korkusuzca benim ve ailemin açık ev adresini paylaşmaya başlamıştır. 

Hepsinin görüntü ve ses kayıtları elimde mevcuttur.

‘Özür dilersem’ paylaşımlarını durduracağını söyleyip beni kendisiyle konuşmak zorunda bırakmaktadır.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Başıma gelecek herhangi bir şeyden Sinan C. sorumludur.”

"Başıma gelecek herhangi bir şeyden Sinan C. sorumludur.”

“Ailem üzerinden tehditlere devam ediyor, arkadaşlarımı dahi tehdit etmektedir. Instagram üzerinden takip ettiğim herkesi tek tek ekleyip bu insanlara mesaj atmaktadır. Korkuyorum ne yapacağımı bilmiyorum. Bugün artık bu paylaşımı yapmak zorunda kalmaktayım. 

Psikolojik olarak çok yıpranmış durumdayım. Ben bu ilişkiye ciddi bir ilişki gözüyle bakarak ilerledim. Güvendim, inandım böyle bir şeyi haketmedim. Hiçbir kadın haketmiyor. Hiç iyi değilim, uyuyamıyorum, nefes alamıyorum artık. Psikolojim hiç iyi değil. Başıma gelecek herhangi bir şeyden Sinan C. sorumludur.”

“Bu çocuğun yakalanması için ölmem mi gerekiyor, birimizin ölmesi mi gerekiyor. Lütfen sesimi duyurmama yardımcı olun.”

“Bu çocuğun yakalanması için ölmem mi gerekiyor, birimizin ölmesi mi gerekiyor. Lütfen sesimi duyurmama yardımcı olun.”

'@ezgiisrkk' paylaşımına başta Adalet Bakanlığı olmak üzere pek çok kitle örgütünü etiketleyerek yardım istedi.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın