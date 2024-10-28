Eski Erkek Arkadaşı Tarafından Tehdit Edilen Kadının Sosyal Medyadan Yardım Çığlığı

“Ailem üzerinden tehditlere devam ediyor, arkadaşlarımı dahi tehdit etmektedir. Instagram üzerinden takip ettiğim herkesi tek tek ekleyip bu insanlara mesaj atmaktadır. Korkuyorum ne yapacağımı bilmiyorum. Bugün artık bu paylaşımı yapmak zorunda kalmaktayım.

Psikolojik olarak çok yıpranmış durumdayım. Ben bu ilişkiye ciddi bir ilişki gözüyle bakarak ilerledim. Güvendim, inandım böyle bir şeyi haketmedim. Hiçbir kadın haketmiyor. Hiç iyi değilim, uyuyamıyorum, nefes alamıyorum artık. Psikolojim hiç iyi değil. Başıma gelecek herhangi bir şeyden Sinan C. sorumludur.”