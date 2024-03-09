Eski Emniyet Müdürü Hamza Turhan Ayberk'ten MOSSAD İtirafı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti'nin, İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a bilgi satan şüphelilere yönelik 'Köstebek-2' operasyonunda yakalanan eski emniyet müdürü Hamza Turhan Ayberk ve ekibindeki casusların ifadeleri ortaya çıktı.

Ayerk, Orta Doğulu kişi ve şirketlere yönelik tehdit, takip, gözetleme, foto-video dokümante işleri yaptığını, derlediği bilgileri ve hazırladığı raporları gizli haberleşme yöntemleri üzerinden MOSSAD'a ilettiğini kabul etti.