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Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un Ölümüne İlişkin Otopsi Raporu Çıktı

Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un Ölümüne İlişkin Otopsi Raporu Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.08.2026 - 09:38
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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin iddialar üzerine yürütülen soruşturmada, Adli Tıp Kurumu uzmanı tarafından hazırlanan yeni bilirkişi raporunda 'şüpheli ölüm' tespiti yapılması üzerine soruşturmanın genişletildiği bildirildi.

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Ölüm nedenini "beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm" olarak değerlendiren ve raporda imzası bulunan doktorlar hakkında da soruşturma başlatıldı.

Ölüm nedenini "beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm" olarak değerlendiren ve raporda imzası bulunan doktorlar hakkında da soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen tahkikatta, Denizolgun'un otopsisine ilişkin video kaydı üzerinden Adli Tıp Kurumu uzmanı tarafından rapor hazırlandığı belirtildi. Bilirkişi raporundaki 'şüpheli ölüm' tespiti üzerine, şikayet edilen Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında ilk etapta 'adam öldürme' suçundan soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, 17 Ekim 2016 tarihli Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi raporunda Denizolgun'un ölüm nedenini 'beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm' olarak değerlendiren ve raporda imzası bulunan doktorlar hakkında da inceleme başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılığın 24 Şubat, 1 Haziran ve 14 Temmuz 2026 tarihlerinde otopsi video kaydının gönderilmesi yönündeki taleplerine, özü itibarıyla 'böyle bir kayıt yoktur' şeklinde cevap verildiği, ancak 18 Ağustos 2026 tarihinde söz konusu kaydın mevcut olduğunun bildirilerek gönderildiği aktarıldı.

Bu kapsamda, kaydın bulunmadığı yönünde cevap veren Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında da ilk etapta 'resmi belgede sahtecilik' suçundan soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Adli Tıp Kurumu ve Denizolgun'un ölüm olayına ilk müdahalede bulunan Riva Polis Merkezi ile yapılan yazışmaların yanı sıra HTS kayıtları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan yazışmalar ve Sulh Hukuk Mahkemesindeki tereke dosyasına verilen cevapların da soruşturma dosyasına dahil edildiği kaydedildi.

Devam eden ifade işlemleri ve elde edilecek diğer deliller doğrultusunda soruşturmanın genişletilerek ve hassasiyetle sürdürüleceği bildirildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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