Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un Ölümüne İlişkin Otopsi Raporu Çıktı
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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin iddialar üzerine yürütülen soruşturmada, Adli Tıp Kurumu uzmanı tarafından hazırlanan yeni bilirkişi raporunda 'şüpheli ölüm' tespiti yapılması üzerine soruşturmanın genişletildiği bildirildi.
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Ölüm nedenini "beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm" olarak değerlendiren ve raporda imzası bulunan doktorlar hakkında da soruşturma başlatıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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