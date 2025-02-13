Eşinden Şiddet Gördüğünü Anlatan Kadın Geç Olmadan Sesini Duyurmak İstiyor: “Sonum Diğerleri Gibi Olacak”
Eşinden Şiddet Gördüğünü Anlatan Kadın Geç Olmadan Sesini Duyurmak İstiyor: “Sonum Diğerleri Gibi Olacak”
5 yaşında bir çocuk annesi olan İmran Yetgin adlı kadın, sosyal medya hesabından “Nolur birileri feryadımı duysun artık” notuyla yardım istediği bir paylaşım yaptı. Eşi tarafından şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini anlatan kadın gözyaşlarıyla yardım istedi. Kadın cinayetlerine kurban gitmek istemediğini dile getiren kadın, çocuğuna annelik yapmaktan başka bir şey yapmadığını, dışarıya adım dahi atamadığını anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Haberlerde ilk ve son kez anılacağım, 5 yaşındaki çocuğu ortada kaldı diyecekler. Eşim alkolik olduğu için de cezası hafifleyecek. Benim sonum da diğer kadınlar gibi olmasın” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Bu videoyu artık ihbar olarak mı, son çığlığım olarak mı anlarsınız bilmiyorum ama ben çok zor durumdayım” diyerek yetkililere seslendi.
İşte detaylar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın