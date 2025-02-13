Eşinden Şiddet Gördüğünü Anlatan Kadın Geç Olmadan Sesini Duyurmak İstiyor: “Sonum Diğerleri Gibi Olacak”

5 yaşında bir çocuk annesi olan İmran Yetgin adlı kadın, sosyal medya hesabından “Nolur birileri feryadımı duysun artık” notuyla yardım istediği bir paylaşım yaptı. Eşi tarafından şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini anlatan kadın gözyaşlarıyla yardım istedi. Kadın cinayetlerine kurban gitmek istemediğini dile getiren kadın, çocuğuna annelik yapmaktan başka bir şey yapmadığını, dışarıya adım dahi atamadığını anlattı.