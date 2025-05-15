Esila Ayık Kimdir? Esila Ayık Neden Tutuklandı, Serbest Kaldı mı?
Sosyal medyada gündem olan bir isim haline gelen Esila Ayık, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik protestolarda tutuklanmıştı. Esila Ayık'ın hastalıkları nedeniyle tahliye edilmesi istenmiş ve birçok isim bu konuda çağrıda bulunmuştu. Esila Ayık, 15 Mayıs tarihinde tahliye edildi.
Peki Esile Ayık kimdir, neden tutuklandı?
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Esila Ayık Kimdir?
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Esila Ayık Serbest Kaldı mı?
Esila Ayık Neden Tutuklandı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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