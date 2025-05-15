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Esila Ayık Kimdir? Esila Ayık Neden Tutuklandı, Serbest Kaldı mı?

Esila Ayık Kimdir? Esila Ayık Neden Tutuklandı, Serbest Kaldı mı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.05.2025 - 13:45

Sosyal medyada gündem olan bir isim haline gelen Esila Ayık, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik protestolarda tutuklanmıştı. Esila Ayık'ın hastalıkları nedeniyle tahliye edilmesi istenmiş ve birçok isim bu konuda çağrıda bulunmuştu. Esila Ayık, 15 Mayıs tarihinde tahliye edildi.

Peki Esile Ayık kimdir, neden tutuklandı?

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Esila Ayık Kimdir?

Esila Ayık Kimdir?

Esila Ayık, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını ve tutuklanmasını protesto eden üniversite öğrencilerinden birisiydi. Ayık, protestoların ardından gözaltına alındı ve tutuklandı. 

Sosyal medyada, Esila Ayık'ın hastalıkları sebebiyle tahliye edilmesi için çok fazla paylaşım yapıldı. Esila Ayık ve diğer 3 öğrenci için yürütülen soruşturma 15 Mayıs'ta tamamlandı.

Esila Ayık'ın Hastalığı Ne?

Esila Ayık, kronik böbrek hastasıdır ve kalp rahatsızlıkları vardır.

Esila Ayık Serbest Kaldı mı?

Esila Ayık Serbest Kaldı mı?

Esila Ayık, 15 Mayıs'ta tahliye edildi. Hastalıkları olan Esila Ayık ve aynı eylemlerde tutuklanan Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan ilk duruşmalarında tahliye edildi. 

Üniversite öğrencisi Esila Ayık hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyordu. Bir ayı aşkın süredir tutuklu olan Ayık, 15 Mayıs'ta serbest bırakıldı.

Esila Ayık Neden Tutuklandı?

Esila Ayık Neden Tutuklandı?

Esila Ayık, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden eylemlere katılmıştı. Ayık, Kadıköy Dayanışma Sahnesi'nde düzenlenen etkinlikte taşıdığı döviz nedeniyle gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Esila Ayık Pankartında Ne Yazıyordu?

Esila Ayık'ın tutuklanmasına neden olan dövizde 'Diktatör Erdoğan' yazıyordu. Ayık hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8’er aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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