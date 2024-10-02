Eşi Yüzük Takmayınca Böyle Tepki Gösterdi: Çiftin Eğlenceli Diyaloğu Yüzlerde Gülümseme Bıraktı

Bir çift arasında geçen eğlenceli bir diyalog sosyal medyada gülümsemelere neden oldu. Adamın, eşinin yüzük takmadığını fark etmesiyle başlayan konuşma, izleyenleri güldürdü.
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Adam, eşinin yanına giderek, “İnsanlar evli olduğunu nereden anlayacaklar?” diye sordu.
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Karısı ise bu soruya esprili bir şekilde cevap vererek, hamile karnını gösterdi. Çiftin bu neşeli anları kısa sürede viral olurken, izleyenlerin yüzlerinde sıcak bir tebessüm bıraktı.
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