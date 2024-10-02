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Eşi Yüzük Takmayınca Böyle Tepki Gösterdi: Çiftin Eğlenceli Diyaloğu Yüzlerde Gülümseme Bıraktı

Eşi Yüzük Takmayınca Böyle Tepki Gösterdi: Çiftin Eğlenceli Diyaloğu Yüzlerde Gülümseme Bıraktı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 17:40

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Bir çift arasında geçen eğlenceli bir diyalog sosyal medyada gülümsemelere neden oldu. Adamın, eşinin yüzük takmadığını fark etmesiyle başlayan konuşma, izleyenleri  güldürdü.

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Adam, eşinin yanına giderek, “İnsanlar evli olduğunu nereden anlayacaklar?” diye sordu.

Adam, eşinin yanına giderek, “İnsanlar evli olduğunu nereden anlayacaklar?” diye sordu.

Karısı ise bu soruya esprili bir şekilde cevap vererek, hamile karnını gösterdi. Çiftin bu neşeli anları kısa sürede viral olurken, izleyenlerin yüzlerinde sıcak bir tebessüm bıraktı.

Karısı ise bu soruya esprili bir şekilde cevap vererek, hamile karnını gösterdi. Çiftin bu neşeli anları kısa sürede viral olurken, izleyenlerin yüzlerinde sıcak bir tebessüm bıraktı.

O anlar👇

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