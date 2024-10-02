Eşi Yüzük Takmayınca Böyle Tepki Gösterdi: Çiftin Eğlenceli Diyaloğu Yüzlerde Gülümseme Bıraktı

Genç Kız "Bana Bir Çocuk Yazıyor" Diyerek Çakal'ı Gösterdi: Annesi Ünlü Rapçiyi Beğenmedi!

26 Yaşında Otizm Tanısı Alan Bir Kadın Tanının Nasıl Konulduğunu ve Bu Süreçte Yaşadıklarını Anlattı