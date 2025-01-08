Erzurum'da Gece Yarısı 4.5 Büyüklüğünde Deprem: Deprem Sonrası Artçılar Devam Ediyor!
Erzurum'da Gece Yarısı 4.5 Büyüklüğünde Deprem: Deprem Sonrası Artçılar Devam Ediyor!
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AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 04.30'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 14.81 kilometre olarak ölçüldü.
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Erzurum’un Pasinler ilçesinde yaşanan 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası artçıların olduğunu açıkladı.
Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü; Erzurum’un Pasinler ilçesi Taşlıçayır merkezli olmak üzere; sabah saat 04:30’da 4.5, saat 04:43’te 2.5 ve saat 05.05’de 1.9 büyüklüğünde üç ayrı sarsıntının kaydedildiğini açıkladı.
AFAD’da benzeri şekilde yaptığı açıklamada; Erzurum Pasinler İlçesi Taşlıçayır’da; 04:30’da 4.5, 04:43’de 2.5, 05:05’de 1.9 ve 05:13’de 1.4 büyüklüklerinde sarsıntılar olduğunu paylaştı.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı paylaşımda “Şehrimizde 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin” dedi.
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Erzurum kent merkezinde de hissedilen deprem sonrası her hangi bir olumsuzluğun olmadığı ve ekiplerin saha çalışması yaptığı belirtildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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