onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Erzurum'da Gece Yarısı 4.5 Büyüklüğünde Deprem: Deprem Sonrası Artçılar Devam Ediyor!

Erzurum'da Gece Yarısı 4.5 Büyüklüğünde Deprem: Deprem Sonrası Artçılar Devam Ediyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.01.2025 - 08:49

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzurum'un Pasinler ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Erzurum’un Pasinler ilçesinde yaşanan 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası arka arkaya artçıların da olduğunu açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 04.30'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 14.81 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 04.30'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 14.81 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Erzurum’un Pasinler ilçesinde yaşanan 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası artçıların olduğunu açıkladı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Erzurum’un Pasinler ilçesinde yaşanan 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası artçıların olduğunu açıkladı.

Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü; Erzurum’un Pasinler ilçesi Taşlıçayır merkezli olmak üzere; sabah saat 04:30’da 4.5, saat 04:43’te 2.5 ve saat 05.05’de 1.9 büyüklüğünde üç ayrı sarsıntının kaydedildiğini açıkladı.

Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü; Erzurum’un Pasinler ilçesi Taşlıçayır merkezli olmak üzere; sabah saat 04:30’da 4.5, saat 04:43’te 2.5 ve saat 05.05’de 1.9 büyüklüğünde üç ayrı sarsıntının kaydedildiğini açıkladı.

AFAD’da benzeri şekilde yaptığı açıklamada; Erzurum Pasinler İlçesi Taşlıçayır’da; 04:30’da 4.5, 04:43’de 2.5, 05:05’de 1.9 ve 05:13’de 1.4 büyüklüklerinde sarsıntılar olduğunu paylaştı.

AFAD’da benzeri şekilde yaptığı açıklamada; Erzurum Pasinler İlçesi Taşlıçayır’da; 04:30’da 4.5, 04:43’de 2.5, 05:05’de 1.9 ve 05:13’de 1.4 büyüklüklerinde sarsıntılar olduğunu paylaştı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı paylaşımda “Şehrimizde 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı paylaşımda “Şehrimizde 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Erzurum kent merkezinde de hissedilen deprem sonrası her hangi bir olumsuzluğun olmadığı ve ekiplerin saha çalışması yaptığı belirtildi.

Erzurum kent merkezinde de hissedilen deprem sonrası her hangi bir olumsuzluğun olmadığı ve ekiplerin saha çalışması yaptığı belirtildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın