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Erkeklerin Özensizliğine Dikkat Çekti: Kadın Seyirciden "Quaresma Sünnetlemesi" Sitemi

Erkeklerin Özensizliğine Dikkat Çekti: Kadın Seyirciden "Quaresma Sünnetlemesi" Sitemi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
15.10.2024 - 21:46

Ozan Bozkurt ve Sercan Şahin'in sunuculuğunda Youtube'da yayın hayatına başlayan Hikayeden Adamlar'ın TikTok hesabından paylaştığı bir program kesiti, platformda büyük dikkat çekti. Kesitin odağında hem ilişkiler hem de Ricardo Quaresma vardı.

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Portekizli efsane futbolcu Ricardo Quaresma, Beşiktaş formasını giydiği dönemdeki bir hareketiyle gündeme geldi.

Portekizli efsane futbolcu Ricardo Quaresma, Beşiktaş formasını giydiği dönemdeki bir hareketiyle gündeme geldi.

Hikayeden Adamlar'a katılan bir kadın seyirci, erkeklerin dış görüşüne önem vermediğine dikkat çekerken "Quaresma sünnetlemesi" ifadesini kullanınca viral oldu.

Hikayeden Adamlar'a katılan bir kadın seyirci, erkeklerin dış görüşüne önem vermediğine dikkat çekerken "Quaresma sünnetlemesi" ifadesini kullanınca viral oldu.

Paylaşımın yorumlarında birçok kadın kullanıcı, seyircinin tespitini doğru buldu. İşte o anlar 👇

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