Erkeklerin Özensizliğine Dikkat Çekti: Kadın Seyirciden "Quaresma Sünnetlemesi" Sitemi
Erkeklerin Özensizliğine Dikkat Çekti: Kadın Seyirciden "Quaresma Sünnetlemesi" Sitemi
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Portekizli efsane futbolcu Ricardo Quaresma, Beşiktaş formasını giydiği dönemdeki bir hareketiyle gündeme geldi.
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Hikayeden Adamlar'a katılan bir kadın seyirci, erkeklerin dış görüşüne önem vermediğine dikkat çekerken "Quaresma sünnetlemesi" ifadesini kullanınca viral oldu.
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