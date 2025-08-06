Erkeklerin Hayatlarına Biri Girdikten Sonra Geçirdiği Değişimi Anlatan X Kullanıcıları
Sevginin pek çok kişiye iyi geldiğini çevrenizden görmüşsünüzdür. Sevmenin, sevilmenin getirdiği motivasyon ve ruh hali kendini öyle yerlerde açığa çıkarıyor ki bu kişi haber vermese bile hayatında birilerinin olduğunu anlayabiliyoruz. Bir X kullanıcısı ise erkek kardeşinin medenileştiğini fark etti ve bunu hayatında bir kız arkadaşı olmasına bağladı.
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Paylaşım şöyleydi.
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Ve kendisi de yalnız değildi!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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