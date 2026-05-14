Ergin Ataman’ın Takımı 2-0 Öne Geçtiği Seriyi 3-2 Kaybetti: Basın Toplantısını Yarıda Bıraktı!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.05.2026 - 08:28

EuroLeague play-off beşinci maçında Valencia'ya 81-64 skorla mağlup olan Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, 2-0 öne geçtiği seride 3-2 mağlup oldu ve Final Four biletini İspanyol ekibine kaptırdı. Karşılaşma sonrasında basın toplantısına çıkan Ergin Ataman, bir gazetecinin kendisine Ocak ayında söylediği 'Ligi ya da Euroleague'i kazanamazsak istifa ederim' sözünü hatırlatmasının ardından basın toplantısını yarıda keserek salondan ayrıldı.

Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu olan EuroLeague'de çeyrek final 5. ve son maçında İspanyol takımı Valencia Basket, sahasında Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırladı.

Valencia, konuk ettiği Panathinaikos'u 81-64'lük skorla mağlup etti. 

Valencia Basket'te Brancou Badio 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Braxton Key 12 sayı, Jean Montero 10 sayıyla oynadı. PANA'da ise Nigel Hayes-Davis'in 15 sayısı yenilgiyi önlemezken, milli basketbolcu Cedi Osman da 10 sayıyla oynadı. Bu sonuçla seride 3-2'yi bulan İspanyol temsilcisi, Final Four'a yükseldi. Valencia, tarihinde ilk kez Final Four'da mücadele edecek.

Valencia Basket, Dörtlü Final'de Real Madrid ile finale yükselme mücadelesi verecek. EuroLeague'de 2-0 öne geçtiği seriyi 3-2 kaybeden Panathinaikos, kendi evindeki Final Four'da yer alamayacak.

Euroleague Final Four eşleşmeleri: 

Fenerbahçe - Olympiakos

Real Madrid - Valencia

Karşılaşma sonrasında basın toplantısına çıkan Ergin Ataman, bir gazetecinin kendisine sorduğu soruyu beğenmeyince basın toplantısını yarıda keserek salondan ayrıldı.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
