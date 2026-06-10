Ergenlik Fırtınasına Hazırlık: Çocuğunuza Ergenlikte Nasıl Davranmalısınız?
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Bir zamanlar kucağınızdan inmeyen, her sözünüzü dinleyen o minik yavrunuz büyüdü ve evet, o meşhur döneme adım atıyor: Ergenlik! Korkutucu mu geliyor? Hiç endişelenmeyin. Bu fırtınada geminizi sağ salim limana yanaştırmak, hatta bu yolculuğu çocuğunuzla aranızdaki bağı güçlendirecek bir fırsata çevirmek sizin elinizde.
Gel, derin bir nefes alalım ve bu fırtınalı ama bir o kadar da özel dönemde onlara nasıl rehberlik edebileceğimize, onlarla nasıl daha iyi bir iletişim kurabileceğimize birlikte göz atalım.
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1. Önce derin bir nefes alıyoruz sonra da tepkilerimizi kontrol altına alıyoruz!
2. Evet, o kapı çalınarak girilecek.
3. Eleştirmek yerine taktir etmeyi dene.
4. Birlikte zaman geçirin ama asla zorlamadan.
5. Kuralları birlikte belirleyin.
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6. Arkadaşları konusunda hassas olun.
7. Güvenli sınırlar içerisinde hata yapmalarına izin verin.
8. Bedenlerindeki değişimi normalleştirin.
9. Hobilerini ve tutkularını destekleyin.
10. Mükemmel olmasını bekleme çünkü sen de değilsin!
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11. Kendine iyi bakmayı asla ihmal etme!
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