Ergenlik Fırtınasına Hazırlık: Çocuğunuza Ergenlikte Nasıl Davranmalısınız?

Bir zamanlar kucağınızdan inmeyen, her sözünüzü dinleyen o minik yavrunuz büyüdü ve evet, o meşhur döneme adım atıyor: Ergenlik! Korkutucu mu geliyor? Hiç endişelenmeyin. Bu fırtınada geminizi sağ salim limana yanaştırmak, hatta bu yolculuğu çocuğunuzla aranızdaki bağı güçlendirecek bir fırsata çevirmek sizin elinizde.

Gel, derin bir nefes alalım ve bu fırtınalı ama bir o kadar da özel dönemde onlara nasıl rehberlik edebileceğimize, onlarla nasıl daha iyi bir iletişim kurabileceğimize birlikte göz atalım.