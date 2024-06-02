Erçel'in Tekne Sefasından Çocuklar Gibi Şen Cemal Can'a 2 Haziran'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Erçel'in Tekne Sefasından Çocuklar Gibi Şen Cemal Can'a 2 Haziran'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Hadise, Kerem Bürsin'in doğum gününden kalan Hande Doğandemirli pozunu paylaştı.
Karnı burnunda Burcu Biricik, Filenin Sultanları'nın maçının başındaydı.
Berfu Yenenler, oğulları Kuzey ve Mete'ye "fit check" yaptırmayı denedi.
Şeyma Subaşı leoparlandı.
Merve Boluğur, her zamanki gibi kırmızı rujunu sürüp siyahları çekti.
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Hande Erçel, tekne sefası sürdü.
Ezgi Mola, gece nöbetindeki halini filtreyle paylaştı.
At binmeye saran Danla Bilc'in atı yarışa çıktı.
Eşi İdo Tatlıses'in yeni şarkısı Dilber'i kahvaltı sofrasında söyleyen Yasemin Tatlıses güldürdü.
Sevgilisi Kaan Yıldırım'la tatile çıkan Pınar Deniz yaz modunu açtı.
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Kumsala giden Cemal Can Canseven, kumdan kale yapmayı ihmal etmedi.
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