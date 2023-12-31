Enflasyon Karşısında Birikimlerinizi Nasıl Koruyabilirsiniz? Paranızın Değerini Korumanın Yolları

Enflasyon karşısında paranın değeri her geçen gün eriyor. Paranızın değerini korumak ve enflasyon karşısında değersizleşmesini engellemek için yapabileceğiniz birçok şey var. Gelin enflasyona karşı birikimlerinizi nasıl koruyabilirsiniz birlikte bakalım...

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