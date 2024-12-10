En Yakın Zamanda Hangi Avrupa Başkentine Gitmelisin?
En Yakın Zamanda Hangi Avrupa Başkentine Gitmelisin?
Sen bize sevdiklerini ve tercihini nalat, biz de 2025'te gitmen gereken, seni yansıtan Avrupa şehrini söyleyelim. Bakalım seni mutlu edecek, ruhuna iyi gelecek ve çok keyifli vakit geçireceğin o şehir hangisi, hadi teste!
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1. Hiç yurt dışına çıktın mı?
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2. Senin gezi anlayışın bunlardan hangisi?
3. Peki nerede kalmak istersin?
4. Nasıl seyahat etmeyi istersin?
5. Ulaşım tercihin genellikle hangisi olur?
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6. Bir şehirde bunlardan hangisini kesinlikle ziyaret edersin?
7. Seyahate hangisiyle çıkarsın?
8. Son olarak bu manzaralardan hangisi seni heyecanlandırıyor?
Kesinlikle Barselona!
Kesinlikle Berlin!
Kesinlikle Paris!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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