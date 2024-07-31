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En Kapsamlı Karşılaştırma Geldi! Robot Süpürge vs. Dikey Süpürge

etiket En Kapsamlı Karşılaştırma Geldi! Robot Süpürge vs. Dikey Süpürge

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 15:25

Evdeki temizliğin kalitesini etkileyen en önemli cihaz şüphesiz, elektrikli süpürgedir. Toz torbalı süpürge devrinin çoktan kapandığı günümüz şartlarında dikey mi, yoksa robot mu süpürge alacağına karar vermek biraz uzmanlık isteyebilir. Ama hangi özelliğe bakmanız gerektiğini biliyorsanız, ihtiyacınız olan süpürge seçimini de kolaylıkla yapabilirsiniz.

O halde süpürge arayışındakiler için hayat kurtarıcı olan bu karşılaştırma içeriğine mutlaka göz atın!

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1. Tasarım

1. Tasarım

Robot süpürgeler ve dikey süpürgeler en başta tasarım olarak birbirinden farklı ürünlerdir. Dikey süpürge, adı üstüne evinize dikey şekilde yerleşirken robot süpürge, dairesel formuyla zemine yakın şekilde durur. Ancak Philips Aqua Trio 9000 gibi oldukça şık görünen bir dikey süpürge tercih ettiğiniz zaman onu, evin her yerinde özgürce sergileme şansınız da olur.

2. Farklı Modlar

Dikey süpürgeler farklı temizlik modları için harika ürünlerdir. Örneğin; Aqua Trio serisinin zemindeki nemi giderme, inatçı lekeleri temizleme veya toz alma için ayarlanan farklı modları ihtiyaca göre temizlik yapmanızı sağlar. Robot süpürgelerde de farklı emiş gücü ve performans özellikli modlar mevcuttur ama genellikle toz süpürme üzerine yoğunlaşmış durumdadır.

3. Emiş Gücü

Emiş gücü demişken, dikey süpürgeler robot süpürgelere göre daha yüksek emiş gücüne sahip cihazlardır. Bu sayede sadece sert zemin üzerindeki değil, halı ve döşeme üzerindeki kirleri ve tozları da daha kolay temizlerler. Özellikle evcil hayvanlı evlerde halılara ve eşyalara yapışan tüyleri söküp atmak hiç de zor olmaz!

4. Erişim Konforu

4. Erişim Konforu

Robot süpürgeler, tasarım olarak mobilyaların altına girecek şekle sahiptir ve bu yapıları sayesinde özellikle erişimi zor alanlarda kullanıcısına kolaylık sunarlar. Aqua Trio gibi katlanır parçalara ve ekstra manevra kabiliyetine sahip dikey süpürgeler de benzer bir erişim rahatlığı sunarlar. Yani her iki süpürgeyle de ulaşımı zor alanların temizliği ekstra kolay olur.

5. Ek Aksesuarlar

5. Ek Aksesuarlar

Ancak dikey süpürgelerde farklı olarak ek aksesuarlar bulunur. Takılıp çıkarılan bu aksesuarlar tezgahtan koltuğa ve zeminden duvara kadar evin her yerini rahatça temizleme şansı sunar. Yani, robot süpürgelerle yapılan temizlik zemin özelinde ilerlerken, dikey süpürgeyle yapılan temizlik çok daha kapsamlı ve detaycı olabilir. Dolayısıyla temizlik ihtiyacınız yüksek kapasiteli ve yoğunlukluysa, dikey süpürge sizin için daha doğru bir tercih olabilir. 😎

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6. Silme Süpürme

6. Silme Süpürme

Özellikle aynı anda zemini silip süpürmenize izin veren dikey süpürgeler, hayat kurtarıcı olabilir. Zıt yöne dönen iki silindiriyle zemini bütün kirlerden arındıran Aqua Trio bu noktada da benzersizdir. Çünkü bir yandan zemini süpürürken bir yandan içindeki temiz su haznesindeki suyla siler. Silme esnasındaki nemi ise optimumda tutar. Bu sayede zeminde iz kalması ve kova taşıma gibi sorunlarla uğraşmanıza gerek kalmaz. Bazı robot süpürgelerde de silme süpürme özelliği mevcuttur ama dikey süpürgedeki kadar kapsamlı değildir.

7. Islak Kuru Temizlik

Aqua Trio'nun ıslak-kuru temizlik özelliği ise bırakın robot süpürgeleri, çoğu dikey süpürgede bile bulunmaz. Aynı anda hem kuru hem ıslak temizlik yapmayı sağlayan bu özellik, yere dökülen kirleri ve pis suları aynı anda çekerek özel haznesine hapseder. Kirleri birbirine karıştırmadığından geriye pırıl pırıl yüzeyler bırakır.

8. Otomasyon

Robot süpürgelerde bu tip işlemlerin tümü programlıdır ve akıllı bir uygulama üzerinden yönetilir. Evin haritalamasını yaptıktan sonra istediğiniz ayarı girmeniz, temizliğin daha siz eve gelmeden tamamlanması için yeterlidir. Dikey süpürgelerde ise temizliği kendi başınıza yapmanız gerekir. Ama elde taşıması kolay ve tasarımı güzel bir süpürgeyle bu eylem, bir çileden çok keyfe dönüşebilir. 😍

9. Kullanım Süresi

9. Kullanım Süresi

Robot süpürgelerde her şeyi otomatik ayarladığınızdan hangi odanın ne zaman ve hangi modda temizleneceğini belirleyebilirsiniz. Şarjı bitince istasyona dönüp kendi kendini şarj eden bu cihazlar kullanım süresini hesaplama gereğini ortadan kaldırır. Dikey süpürgelerdeki kullanım süresi ise modelden modele ve tercih edilen ayarlara göre fazlasıyla değişkendir. Ancak Aqua Trio'da yüksek güçlü silme, süpürme işlemini kesintisiz olarak 45 dakika sürdürebilirsiniz. Bu da genellikle kapsamlı bir temizlik için yeter de artar bile. 🤩

10. Akıllı Yönlendirmeler

10. Akıllı Yönlendirmeler

Hem robot süpürgelerde hem de dikey süpürgelerde akıllı yönlendirmeler bulunur. Robot süpürgedeki yönlendirmeler uygulama üzerinden kontrol edilirken, dikey süpürgelerdekiler akıllı LED ekran üzerinde belirir. Ancak mobil uygulaması bulunan markalar için daha detaylı ayarlara erişim sağlayabileceğiniz aplikasyonlar da vardır. En sık çıkan ayarlar ise pil seviyesi, temizleme modu, güç durumu ve bakım desteği gibi göstergelerdir.

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11. Temizlik Garantisi

11. Temizlik Garantisi

Robot süpürgeler kendi kendine hareket eden pratik ekipmanlardır. Çevresindeki engelleri tanıdıkça kendi kendine gezinmesi pratik olsa da özellikle evde evcil hayvan varsa veya zemine dağılan nesneler fazlaysa, robot süpürge takılıp ters dönebilir. Dikey süpürgede ise bu tür riskler yoktur çünkü her şey doğrudan sizin kontrolünüzdedir. Bu da istenmeyen sorunları ortadan kaldırır.

12. Ses Seviyesi

Ses seviyesi robot süpürgelerde genellikle daha düşüktür. Çünkü dikey süpürgelerin emiş gücü ve performansı, robot süpürgelere kıyasla daha yüksektir. Bu da bir miktar da olsa ses farkı yaratır. Ancak Aqua Trio'nun diğer dikey süpürge modellerine kıyasla az ses çıkaran teknolojisi sayesinde, evdeki tüyleri, tozları ve kirleri hem hızlıca hem de etrafınızdakileri rahatsız etmeden giderebilirsiniz.

Marka bilinirliğini atlamayın!

Dikey süpürgeler de robot süpürgeler de teknoloji harikası cihazlardır ve ayrı ayrı avantajlara sahiptirler. Bununla birlikte daha detaylı, yüksek performanslı ve kapsamlı temizlik için dikey süpürgeler idealdir. Robot süpürgeler ise hayata rahatlık ve pratiklik getiren konforlu ürünlerdir. Dolayısıyla iki üründen birine yönelmeden önce kendi temizlik gereksinimlerinizi göz önünde bulundurmanız ve son tercih aşamasında hayal kırıklıklarına uğramamak için mutlaka marka güvenini gözden geçirmeniz önerilir. 😎

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