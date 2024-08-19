En İyi Yemek Yerlerinden Berrak Plajlarına Kadar Bodrum'a Gitmeden Önce Bilmeniz Gereken 11 Detay

Bodrum, muhteşem plajlarıyla ünlüdür ve her biri farklı bir deneyim sunar. Bitez, rüzgar sörfü için ideal olan rüzgarlı sahili ve sakin atmosferiyle tanınır. Ortakent, uzun ve geniş plajıyla aileler için mükemmel bir tercihtir. Yahşi Plajı ise temiz ve berrak deniziyle ünlüdür. Ayrıca, Kargıcak Koyu gibi gizli kalmış koyları keşfederek sakin ve huzurlu bir deniz keyfi yapabilirsiniz. Bu plajlarda güneşlenip kitap okumak, denizin tadını çıkarmak ve çeşitli su sporları yapmak için harika bir fırsat bulacaksınız.