En İyi Yemek Yerlerinden Berrak Plajlarına Kadar Bodrum'a Gitmeden Önce Bilmeniz Gereken 11 Detay
En İyi Yemek Yerlerinden Berrak Plajlarına Kadar Bodrum'a Gitmeden Önce Bilmeniz Gereken 11 Detay
Bodrum, mavi ve beyazın kusursuz uyumunu barındıran, tarih kokan sokakları ve muhteşem deniziyle büyüleyici bir tatil beldesi. Peki, Bodrum’a gitmeden önce bilmeniz gereken detaylar neler? En iyi yemek yerlerinden berrak plajlarına, eğlence mekanlarından tarihi kalıntılarına kadar Bodrum’un tadını çıkarmak için bu listeye göz atın!
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1. Bodrum Kalesi!
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2. Eğlence Garantili Barlar Sokağı!
3. Balık ve Gün Batımı için Gümüşlük!
4. Berrak Denizin Tadını Çıkaracağınız Plajlar!
5. Lüksün Adresi Bodrum Marina!
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6. Türk Kahvesi ve Lokum!
7. Tarihin Sesine Kulak Verebileceğiniz Bodrum Antik Tiyatrosu!
8. Bodrum Çarşısı'nda Alışveriş Keyfi!
9. Bodrum Lezzetlerinden Biri Kabak Çiçeği Dolması!
10. Sanat ve Müzik Aşıklarına Zeki Müren Sanat Müzesi!
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