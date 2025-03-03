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En İyi Belgesel Oscar’ı: Filistinli Basel Adra ve İsrailli Yuval Abraham’ın Alkışları Toplayan Konuşması

En İyi Belgesel Oscar’ı: Filistinli Basel Adra ve İsrailli Yuval Abraham’ın Alkışları Toplayan Konuşması

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.03.2025 - 11:33

2025 yılının Oscar Ödülleri sahipleriyle buluştu. Sinema sektörü söz konusu olunca Oscar Ödülleri dünya çapında yankı uyandırıyor biliyorsunuz ki. Türkiye saatiyle 03.00’te yayına başlayan ödül töreninde “En İyi Belgesel Ödülü”nün sahipleri geceye damga vurdu. Filistinli aktivist Basel Adra ile İsrailli gazeteci Yuval Abraham’ın bir araya gelerek Filistinlilerin mücadelesini anlattığı “No Other Land” (Başka Toprak Yok) adlı yapım alkışları topladı.

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2019-2023 yıllarında Filistin’de yaşanan gerçek olayları anlatan belgesel, İsrail ordusunun yaşattıklarını bir kez daha gözler önüne seriyordu.

2019-2023 yıllarında Filistin’de yaşanan gerçek olayları anlatan belgesel, İsrail ordusunun yaşattıklarını bir kez daha gözler önüne seriyordu.

Filistinli aktivist Basel Adra’nın Filistin’de yaşananlardan dolayı sesini dünyaya duyurmaya çalıştığı bir dönemde İsrailli gazeteci Yuval Abraham ile tanışması sonucu işler buraya gelmiş ve “No Other Land” projesine imzalarını atmışlardı.

Ödül gecesinde ikilinin yaptığı konuşmalar da gece damga vurdu. Elde ettikleri başarıyı, amaçlarıyla bir kez daha dile getirdiler.

Ödül gecesinde ikilinin yaptığı konuşmalar da gece damga vurdu. Elde ettikleri başarıyı, amaçlarıyla bir kez daha dile getirdiler.

Basel Adra’nın 2 ay önce dünyaya gelen kızının kendisiyle aynı şeyleri yaşamasını istemediğini dile getirmesi yüreklerimize dokundu.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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