En Güzel Influencer Belirlendi! İşte Türkiye'nin En Güzel 10 Influencerı!
En Güzel Influencer Belirlendi! İşte Türkiye'nin En Güzel 10 Influencerı!
Geçtiğimiz haftalarda siz Onedio okuyucularına sunduğumuz anketimiz sonuçlandı. En güzel Influencerı bulmak için çıktığımız bu yolda sona geldik! İşte Türkiye'nin en güzel 10 Influencerı;👇
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10. Ecenaz Üçer
9. Şeyda Erdoğan
8. Cemre Solmaz
7. Mina Ceran
6. Zeynep Deniz Köse
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5. Hailey Eylül Sani
4. Danla Bilic
3. Feride Özdinç
2. Lale Onuk
1. Zeynep Demirhan
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