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En Güzel Influencer Belirlendi! İşte Türkiye'nin En Güzel 10 Influencerı!

En Güzel Influencer Belirlendi! İşte Türkiye'nin En Güzel 10 Influencerı!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
05.08.2024 - 17:02

Geçtiğimiz haftalarda siz Onedio okuyucularına sunduğumuz anketimiz sonuçlandı. En güzel Influencerı bulmak için çıktığımız bu yolda sona geldik! İşte Türkiye'nin en güzel 10 Influencerı;👇

Anketi merak ettiysen;👇

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10. Ecenaz Üçer

10. Ecenaz Üçer

9. Şeyda Erdoğan

9. Şeyda Erdoğan

8. Cemre Solmaz

8. Cemre Solmaz

7. Mina Ceran

7. Mina Ceran

6. Zeynep Deniz Köse

6. Zeynep Deniz Köse
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5. Hailey Eylül Sani

5. Hailey Eylül Sani

4. Danla Bilic

4. Danla Bilic

3. Feride Özdinç

3. Feride Özdinç

2. Lale Onuk

2. Lale Onuk

1. Zeynep Demirhan

1. Zeynep Demirhan

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