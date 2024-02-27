En Çok Ticareti Yapılan Para Birimlerinden Biri Meksika Pesosu Hakkında 9 Bilgi
En Çok Ticareti Yapılan Para Birimlerinden Biri Meksika Pesosu Hakkında 9 Bilgi
Amerika'nın belalı komşusu Meksika, zaman zaman göz korkutuyor olabilir ama hem tarihi anlamda hem de bölgenin güzelliği anlamda gezip görülmesi gereken ülkeler arasında. Tabi bunun için öncelikle ülke hakkında bir takım bilgilere sahip olmamız lazım. Buna da para biriminden yani Meksika Peso'sundan başlamak iyi bir fikir olabilir.
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1. Uluslararası Kodu
2. Resmi İşareti
3. Alt Birimi
4. Kelime Anlamı
5. Tarihi Kullanım Alanı
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6. Dünya Çapında Konumu
7. Diğer Para Birimleri ile Karşılaştırılması
8. Banknotlar
9. ABD'nin Meksika sınırına yakın yerlerde, özellikle marketlerde Meksika pezosuyla alışveriş yapmak mümkün.
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