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En Çok Ticareti Yapılan Para Birimlerinden Biri Meksika Pesosu Hakkında 9 Bilgi

etiket En Çok Ticareti Yapılan Para Birimlerinden Biri Meksika Pesosu Hakkında 9 Bilgi

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 17:01

Amerika'nın belalı komşusu Meksika, zaman zaman göz korkutuyor olabilir ama hem tarihi anlamda hem de bölgenin güzelliği anlamda gezip görülmesi gereken ülkeler arasında. Tabi bunun için öncelikle ülke hakkında bir takım bilgilere sahip olmamız lazım. Buna da para biriminden yani Meksika Peso'sundan başlamak iyi bir fikir olabilir.

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1. Uluslararası Kodu

1. Uluslararası Kodu

1993 yılına kadar Meksika pesosunun uluslararası kodu MXP'ydi. 1970 - 1990 yılları arası yaşanan büyük petrol krizinin etkisiyle yaşanan Meksika ekonomik krizinden sonra yeni Meksika hükümeti para biriminde reform yaptı ve bu reformun parçası olarak Meksika Pesosu'nun kodunu MXN olarak değiştirdi.

2. Resmi İşareti

2. Resmi İşareti

Meksika pesosunun işareti ''$'' dir. Modern peso ve dolar para birimlerinin ortak kökeni 16. ve 19. yüzyıl İspanyol dolarıdır ve çoğu '$' işaretini kullanmaya devam etmekte.

3. Alt Birimi

3. Alt Birimi

Peso, 100 centavos'dan oluşmaktadır. Bizdeki kuruş gibi düşünebilirsiniz.

4. Kelime Anlamı

4. Kelime Anlamı

Bir isim ilk olarak peso, peso oro ('altın ağırlıklar') veya peso plata ('gümüş ağırlıklar') için kullanılmıştır. İspanyolca peso kelimesi 'ağırlık' anlamına gelir. Peso kullanan diğer ülkeler Arjantin, Şili, Kolombiya, Küba, Dominik Cumhuriyeti, Filipinler ve Uruguay'dır.

5. Tarihi Kullanım Alanı

5. Tarihi Kullanım Alanı

Meksika gümüş pesosu, 1857'ye kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde ve 1935'e kadar Çin'de yasal ödeme aracıydı.

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6. Dünya Çapında Konumu

6. Dünya Çapında Konumu

Meksika pezosu dünyada en çok işlem gören 16. para birimi.  Amerika kıtasında en çok işlem gören üçüncü para birimi olarak da geçiyor.

7. Diğer Para Birimleri ile Karşılaştırılması

7. Diğer Para Birimleri ile Karşılaştırılması

  • 1 USD = 17.14460 MXN

  • 1 EUR = 18,11 MXN

  • 1 TL = 0,58 MXN

  • 1 GBP = 21,66 MXN

8. Banknotlar

8. Banknotlar

Meksika'da dolaşımda 20, 50, 100, 200, 500 ve 1000 peso banknotlar bulunuyor. Bu banknotların üzerinde Meksika için önemli figürler bulunuyor.

  • 20 Peso: Benito Juárez  

  • 50 Peso: José María Morelos

  • 100 Peso: Nezahualcoyotl  

  • 200 Peso: Sor Juana Inés de la Cruz

  • 500 Peso: Diego Rivera and Frida Kahlo 

  • 1000 Peso: Miguel Hidalgo

9. ABD'nin Meksika sınırına yakın yerlerde, özellikle marketlerde Meksika pezosuyla alışveriş yapmak mümkün.

9. ABD'nin Meksika sınırına yakın yerlerde, özellikle marketlerde Meksika pezosuyla alışveriş yapmak mümkün.

Eğer bir gün Meksika'ya gitmeyi ve oradan kara yoluyla Amerika'ya geçmek isterseniz, paranızı değiştirmeye belli başlı bölgelerde ihtiyacınız yok. Çünkü ABD'nin Meksika sınırına yakın yerlerde, özellikle marketlerde Meksika pezosuyla alışveriş yapmak mümkündür. Ancak diğer Amerikan şehirlerinde alışverişte Meksika Pesosu kullanılmamaktadır.

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