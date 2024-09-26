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En Çok Tercih Edilen Çalışma Sandalye Koltuk Modelleri ve Fiyatları

etiket En Çok Tercih Edilen Çalışma Sandalye Koltuk Modelleri ve Fiyatları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 12:27

Ofis sandalyeleri, sadece işlevsellik değil, aynı zamanda şıklık da sunmalı. Ergonomik tasarımları ve modern görünümleriyle çalışma hayatınızı kolaylaştıracak en iyi seçenekleri sizin için derledik.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 17.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Songmics Oyuncu ve Ofis Koltuğu Obg56L

1. Songmics Oyuncu ve Ofis Koltuğu Obg56L

Songmics Oyuncu ve Ofis Koltuğu ile hem ofis çalışmalarınızı konforlu hale getirin hem de oyun dünyasına stil katın. Poliüretan malzemesi ve ergonomik tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile rahatlık sunuyor. Şık siyah ve mavi renk kombinasyonu, modern ve dinamik bir çalışma ortamı yaratıyor.

Fiyatı 3.199,99TL.

Amazon

2. Seduna Dauphin Çalışma Sandalyesi | Ofis Koltuğu (Hardal)

2. Seduna Dauphin Çalışma Sandalyesi | Ofis Koltuğu (Hardal)

Hardal rengiyle çalışma alanınıza enerji katacak Seduna Dauphin, konforu ve estetiği bir arada sunuyor. Ergonomik tasarımı, sırtınızı destekleyerek uzun saatler süren iş günlerinde rahatlık sağlıyor. Hem ev hem de ofis için ideal olan bu sandalye, modern ve şık bir tercih.

Fiyatı 3.989,89TL.

Amazon

3. SONGMICS Ofis Sandalyesi Obn22Bk

3. SONGMICS Ofis Sandalyesi Obn22Bk

Nefes alabilen kumaşı ve sallanma fonksiyonuyla rahatlık vadeden SONGMICS ofis sandalyesi, çalışırken konforu ön planda tutuyor. 120 kg'a kadar taşıma kapasitesi ve 360 derece döner yapısı sayesinde hareket özgürlüğü sunuyor. Minimalist siyah tasarımıyla her çalışma ortamına uyum sağlıyor.

Fiyatı 3.461,32TL.

Amazon

4. Songmics Ofis Koltuğu Obn86Bk

4. Songmics Ofis Koltuğu Obn86Bk

Şıklığı ve konforu bir araya getiren Songmics OBN86BK, başlık desteği ve katlanabilir kolçakları ile iş günlerini daha rahat hale getiriyor. Sallanma fonksiyonu sayesinde molalarınızı konforlu bir dinlenmeye dönüştürürken, ergonomik yapısıyla uzun süreli oturmalarda destek sağlıyor.

Fiyatı 11.255,99TL.

Amazon

5. xDrive Business Anka Ayak Uzatmalı Profesyonel Çalışma Koltuğu Kumaş Gri

5. xDrive Business Anka Ayak Uzatmalı Profesyonel Çalışma Koltuğu Kumaş Gri

Profesyonel çalışma hayatınıza konfor katan xDrive Business Anka, ayak uzatma fonksiyonuyla uzun oturumlar için mükemmel bir seçenek. Gri kumaş dokusu hem şıklığı hem de dayanıklılığı bir araya getirirken, ergonomik tasarımı sağlığınızı korur. İş molalarınızı daha keyifli hale getirmenin yolu bu koltuktan geçiyor.

Fiyatı 12.998,92 TL.

Amazon
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6. nurus UNEO SOHO Dyna Support Plus Çalışma Koltuğu (GRİ)

6. nurus UNEO SOHO Dyna Support Plus Çalışma Koltuğu (GRİ)

Modern tasarımı ve ergonomik yapısıyla dikkat çeken Nurus UNEO, uzun süreli kullanımlarda bile rahatlık sunuyor. Dinamik destek sistemiyle vücudunuzun hareketlerine uyum sağlayarak, bel ve sırt ağrılarını azaltmaya yardımcı oluyor. Gri rengiyle hem şık hem de sofistike bir çalışma ortamı yaratıyor.

Fiyatı 14.250,00TL.

Amazon

7. Bürotime Tone Çalışma Koltuğu Siyah

7. Bürotime Tone Çalışma Koltuğu Siyah

Şık ve sade bir tasarıma sahip Bürotime Tone, konfor ve işlevselliği bir arada sunuyor. Uzun çalışma saatlerine uyum sağlayan ergonomik yapısı, bel ve sırt desteğiyle rahatlık sunarken, sade siyah rengi her çalışma alanına kolayca uyum sağlar. Hem profesyonel hem de ev ofisleri için ideal.

Fiyatı 14.553,00TL.

Amazon

8. Generic - Relax Çalışma Koltuğu

8. Generic - Relax Çalışma Koltuğu

Adı gibi rahat bir çalışma deneyimi sunan RELAX çalışma koltuğu, ofis hayatınızı kolaylaştırıyor. Ergonomik tasarımı ve ayarlanabilir özellikleri ile vücudunuza en uygun pozisyonu bulmanızı sağlarken, modern tasarımı ile çalışma ortamınıza zarif bir dokunuş katıyor.

Fiyatı 12.490,00TL.

Amazon

9. xDrive Konak Business Çalışma Koltuğu Large Deri Kırmızı

9. xDrive Konak Business Çalışma Koltuğu Large Deri Kırmızı

Kırmızı deri kaplamasıyla hem dikkat çekici hem de lüks bir tasarım sunan xDrive Konak, geniş yapısıyla konforu ön planda tutuyor. Uzun saatler süren çalışmalar için idealdir ve yönetici koltuğu havasını çalışma alanınıza taşır. Dayanıklı yapısı ile yıllarca rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Fiyatı 11.399,01TL.

Amazon

10. Bürosit File 7 Krom Çalışma Koltuğu

10. Bürosit File 7 Krom Çalışma Koltuğu

Fileli sırt tasarımı sayesinde nefes alabilen Bürosit File 7, gün boyu serin ve rahat kalmanızı sağlar. Krom detaylarıyla şıklığı tamamlayan bu çalışma koltuğu, sırt desteği ve ergonomik yapısıyla ofis hayatınızı kolaylaştırıyor. Hem modern hem de rahat bir tercih arayanlar için mükemmel bir seçenek.

Fiyatı 10.701,00TL.

Amazon
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