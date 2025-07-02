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Emre Altuğ'un Partneriyle Aynı Dondurmayı Yediği Kliple Neye Uğradığımızı Şaşırdık!

Emre Altuğ'un Partneriyle Aynı Dondurmayı Yediği Kliple Neye Uğradığımızı Şaşırdık!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.07.2025 - 20:33

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakteriyle izlediğimiz Emre Altuğ, dizinin final yapmasının ardından bu yazı kasıp kavuracak bir şarkıyla geri dönüyor. Mirkelam'la beraber seslendirdiği 'En Gerçeği' isimli şarkının klibini bugün yayınlayan Altuğ'un klipte yer alan partneriyle aynı dondurmayı yediği anlar kısa sürede viral oldu.

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"Sıcak”, “Dudak Dudağa” ve özellikle “Sensiz Olmuyor” gibi parçalarla hayatımıza giren Emre Altuğ, ayrıca Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda karşımıza çıkmıştı.

"Sıcak”, “Dudak Dudağa” ve özellikle “Sensiz Olmuyor” gibi parçalarla hayatımıza giren Emre Altuğ, ayrıca Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda karşımıza çıkmıştı.

Yalı Çapkını'nın final yapmasının ardından şarkıcılık kariyerine daha da yoğunlaşan Altuğ, özellikle yazı hatırlatan şarkılarıyla biliniyor. Sevilen sanatçı yine bekleneni verdi ve 2025 yazına bomba gibi düşecek bir şarkı yayınladı. 

Mirkelam'la düet yaptığı 'En Gerçeği' adlı şarkının klibini bugün yayınlayan Emre Altuğ, haliyle hayranlarından yoğun beğeni aldı. Fakat şarkının klibindeki 90'lar esintili dondurma yeme sekansı ortalığı karıştırdı.

Emre Altuğ'un klipteki partneriyle aynı dondurmayı yediği anlar kısa sürede viral oldu.

Emre Altuğ'un klipteki partneriyle aynı dondurmayı yediği anlar kısa sürede viral oldu.

90'larda yayınlanan kliplerde sıklıkla gördüğümüz söz konusu sekans bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Haliyle yorumlar da gecikmedi!

Emre Altuğ'un paylaşımını buraya bırakalım:

Gelen bazı yorumlar da burada:

Gelen bazı yorumlar da burada:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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