Emre Altuğ'un Partneriyle Aynı Dondurmayı Yediği Kliple Neye Uğradığımızı Şaşırdık!
Son olarak Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakteriyle izlediğimiz Emre Altuğ, dizinin final yapmasının ardından bu yazı kasıp kavuracak bir şarkıyla geri dönüyor. Mirkelam'la beraber seslendirdiği 'En Gerçeği' isimli şarkının klibini bugün yayınlayan Altuğ'un klipte yer alan partneriyle aynı dondurmayı yediği anlar kısa sürede viral oldu.
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"Sıcak”, “Dudak Dudağa” ve özellikle “Sensiz Olmuyor” gibi parçalarla hayatımıza giren Emre Altuğ, ayrıca Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda karşımıza çıkmıştı.
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Emre Altuğ'un klipteki partneriyle aynı dondurmayı yediği anlar kısa sürede viral oldu.
Emre Altuğ'un paylaşımını buraya bırakalım:
Gelen bazı yorumlar da burada:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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