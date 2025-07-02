Kurtlar Vadisi Dizisinde Cevat Akarsu Rolüyle Tanınan Şekip Taşpınar Hayatını Kaybetti
Kurtlar Vadisi dizisinde “Kibritçi Cevat Akarsu” karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Şekip Taşpınar’ın 56 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi oyuncunun menajeri Temmuz Karikutal duyurdu.
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Kurtlar Vadisi dizisinin bilinen karakterlerinden Cevat Akarsu'yu oynayan Şekip Taşpınar 56 yaşında hayatını kaybetti.
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Acı haberi oyuncunun menajeri Temmuz Karikutal paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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