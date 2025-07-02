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Kurtlar Vadisi Dizisinde Cevat Akarsu Rolüyle Tanınan Şekip Taşpınar Hayatını Kaybetti

Kurtlar Vadisi Dizisinde Cevat Akarsu Rolüyle Tanınan Şekip Taşpınar Hayatını Kaybetti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.07.2025 - 15:04

Kurtlar Vadisi dizisinde “Kibritçi Cevat Akarsu” karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Şekip Taşpınar’ın 56 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi oyuncunun menajeri Temmuz Karikutal duyurdu.

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Kurtlar Vadisi dizisinin bilinen karakterlerinden Cevat Akarsu'yu oynayan Şekip Taşpınar 56 yaşında hayatını kaybetti.

Kurtlar Vadisi dizisinin bilinen karakterlerinden Cevat Akarsu'yu oynayan Şekip Taşpınar 56 yaşında hayatını kaybetti.

'O artık emekli, sanatçılıktan değil tabii ki önünde binlerce kez eğiliyorum DEVLET TİYATROSU ' notu ile son paylaşımını 9 Mayıs günü yapan isim sevenlerini yasa boğdu.

Oyuncunun 2023 senesinde alkol zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırıldığı ve tedavi gördüğü öğrenilmişti.

Acı haberi oyuncunun menajeri Temmuz Karikutal paylaştı.

Acı haberi oyuncunun menajeri Temmuz Karikutal paylaştı.

'Menajerliğini yaptığım değerli oyuncu Şekip Taşpınar'ı sabah saatlerinde kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyorum. Çok şey paylaştık. Mekanın cennet olsun ağabey...'

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Şekip Taşpınar Kimdir?

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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