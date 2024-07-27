Elon Musk'ın İlk Kız Arkadaşının Açık Artırmayla Sattığı Birbirinden Romantik Fotoğrafları

Tesla, SpaceX ve Twitter'ın (X) sahibi milyarder Elon Musk, magazin gündeminde de yakından takip edilen bir isim. 12. çocuğu geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen Elon Musk'ın adı bugüne kadar pek çok kadınla anıldı.

Musk'ın üniversite yıllarındaki sevgilisi Jennifer Gwynne ise, Musk ile olan romantik fotoğraflarını açık artırmayla satmıştı!

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