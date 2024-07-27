Elon Musk'ın İlk Kız Arkadaşının Açık Artırmayla Sattığı Birbirinden Romantik Fotoğrafları
Elon Musk'ın İlk Kız Arkadaşının Açık Artırmayla Sattığı Birbirinden Romantik Fotoğrafları
Tesla, SpaceX ve Twitter'ın (X) sahibi milyarder Elon Musk, magazin gündeminde de yakından takip edilen bir isim. 12. çocuğu geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen Elon Musk'ın adı bugüne kadar pek çok kadınla anıldı.
Musk'ın üniversite yıllarındaki sevgilisi Jennifer Gwynne ise, Musk ile olan romantik fotoğraflarını açık artırmayla satmıştı!
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Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'ı tanımayan yok!
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Fakat Elon Musk'ı daha önce hiç böyle görmedik! Elon Musk ve üniversitedeki sevgilisi Jennifer Gwynne, yaklaşık bir yıl süren bir ilişki yaşamıştı.
İkili, 1994'te Pensilvanya Üniversitesi'nde tanışmış, 1995'te ise yollarını ayırmıştı.
2022 yılında Elon Musk ile olan bu fotoğraflarını açık artırmada satışa çıkartan Gwynne, üvey oğlunun üniversite eğitimini karşılamak istediğini belirtmişti.
Elon Musk'ın üniversitede nasıl bir öğrenci olduğunu anlatan Gwynne, "O zamanlar hep elektrikli araçlardan bahsediyordu. Kesinlikle başarılı olacaktı. Okulu sadece bir basamak olarak görüyordu." dedi.
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İlişkilerinin tatlı olduğunu söyleyen Gwynne, Musk'ın çok fazla içli dışlı olmayı sevmediğini de ekliyor.
Gwyyne, yıllar sonra neden bu fotoğrafları satmaya karar verdiğini ise "Bu fotoğraf ve notlar çok uzun zamandır bende. Ama şimdiyse 'Adam manşetlerden uzak kalamıyor. Yani…' dedim." diyerek açıklıyor.
2022 yılında yapılan açık artırmada, fotoğrafların yanısıra Elon Musk'ın yazdığı bir doğum günü kartı, altın ve elmas bir kolye de bulunuyordu.
Tatlı çiftin bu fotoğrafını ise milyarder Musk'ın annesi Maye Musk'ın çektiği belirtiliyor.
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