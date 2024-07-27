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Elon Musk'ın İlk Kız Arkadaşının Açık Artırmayla Sattığı Birbirinden Romantik Fotoğrafları

Elon Musk'ın İlk Kız Arkadaşının Açık Artırmayla Sattığı Birbirinden Romantik Fotoğrafları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.07.2024 - 11:25

Tesla, SpaceX ve Twitter'ın (X) sahibi milyarder Elon Musk, magazin gündeminde de yakından takip edilen bir isim. 12. çocuğu geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen Elon Musk'ın adı bugüne kadar pek çok kadınla anıldı. 

Musk'ın üniversite yıllarındaki sevgilisi Jennifer Gwynne ise, Musk ile olan romantik fotoğraflarını açık artırmayla satmıştı!

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Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'ı tanımayan yok!

Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'ı tanımayan yok!

Bugüne kadar imza attığı başarılarla adını tüm dünyaya duyuran Elon Musk, SpaceX, Tesla ve X'in sahibi. Dünyanın en zenginleri arasında yer alan ünlü isim, özel hayatıyla da yakından takip ediliyor.

Geçtiğimiz aylarda 12. çocuğu dünyaya gelen Elon Musk, bugüne kadar pek çok farklı kadınla anıldı.

Fakat Elon Musk'ı daha önce hiç böyle görmedik! Elon Musk ve üniversitedeki sevgilisi Jennifer Gwynne, yaklaşık bir yıl süren bir ilişki yaşamıştı.

Fakat Elon Musk'ı daha önce hiç böyle görmedik! Elon Musk ve üniversitedeki sevgilisi Jennifer Gwynne, yaklaşık bir yıl süren bir ilişki yaşamıştı.

İkili, 1994'te Pensilvanya Üniversitesi'nde tanışmış, 1995'te ise yollarını ayırmıştı.

İkili, 1994'te Pensilvanya Üniversitesi'nde tanışmış, 1995'te ise yollarını ayırmıştı.

Elon Musk, 1995'te ilk eşi Justine Wilson'la görüşmeye başlamış ve kariyeri için Kaliforniya'ya taşınma kararı almıştı.

2022 yılında Elon Musk ile olan bu fotoğraflarını açık artırmada satışa çıkartan Gwynne, üvey oğlunun üniversite eğitimini karşılamak istediğini belirtmişti.

2022 yılında Elon Musk ile olan bu fotoğraflarını açık artırmada satışa çıkartan Gwynne, üvey oğlunun üniversite eğitimini karşılamak istediğini belirtmişti.

Elon Musk'ın üniversitede nasıl bir öğrenci olduğunu anlatan Gwynne, "O zamanlar hep elektrikli araçlardan bahsediyordu. Kesinlikle başarılı olacaktı. Okulu sadece bir basamak olarak görüyordu." dedi.

Elon Musk'ın üniversitede nasıl bir öğrenci olduğunu anlatan Gwynne, "O zamanlar hep elektrikli araçlardan bahsediyordu. Kesinlikle başarılı olacaktı. Okulu sadece bir basamak olarak görüyordu." dedi.
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İlişkilerinin tatlı olduğunu söyleyen Gwynne, Musk'ın çok fazla içli dışlı olmayı sevmediğini de ekliyor.

İlişkilerinin tatlı olduğunu söyleyen Gwynne, Musk'ın çok fazla içli dışlı olmayı sevmediğini de ekliyor.

Gwyyne, yıllar sonra neden bu fotoğrafları satmaya karar verdiğini ise "Bu fotoğraf ve notlar çok uzun zamandır bende. Ama şimdiyse 'Adam manşetlerden uzak kalamıyor. Yani…' dedim." diyerek açıklıyor.

Gwyyne, yıllar sonra neden bu fotoğrafları satmaya karar verdiğini ise "Bu fotoğraf ve notlar çok uzun zamandır bende. Ama şimdiyse 'Adam manşetlerden uzak kalamıyor. Yani…' dedim." diyerek açıklıyor.

2022 yılında yapılan açık artırmada, fotoğrafların yanısıra Elon Musk'ın yazdığı bir doğum günü kartı, altın ve elmas bir kolye de bulunuyordu.

2022 yılında yapılan açık artırmada, fotoğrafların yanısıra Elon Musk'ın yazdığı bir doğum günü kartı, altın ve elmas bir kolye de bulunuyordu.

Musk'ın ilk sevgilisinin satışa çıkardığı bu değerli anılar, toplam 165 bin dolara alıcı bulmuştu!

Tatlı çiftin bu fotoğrafını ise milyarder Musk'ın annesi Maye Musk'ın çektiği belirtiliyor.

Tatlı çiftin bu fotoğrafını ise milyarder Musk'ın annesi Maye Musk'ın çektiği belirtiliyor.

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