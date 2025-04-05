Elektronik Müziğin Parlayan Türk Grubu islandman'i Tanıyalım

islandman, elektronik müzik sahnesinde kendine özgü bir yer edinmiş, Türk müziğinin etnik ve mistik unsurlarını elektronik ritimlerle harmanlayan başarılı bir grup. Tolga Böyük'in projesi olan grup, modern üretim teknikleriyle geçmişin seslerini bir araya getirerek benzersiz bir parçalar üretiyor.

Islandman'in en büyük özelliği, geleneksel müziğin gelişmiş bir şekilde ele alması. Anadolu ve dünya müziklerini elektronik alt yapılarla sentezleyen grup, dinleyicilerine alışılmışın dışında bir deneyim sunuyor.

Haydi islandman'i beraber tanıyalım!