onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Elektronik Müziğin Parlayan Türk Grubu islandman'i Tanıyalım

etiket Elektronik Müziğin Parlayan Türk Grubu islandman'i Tanıyalım

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
05.04.2025 - 22:13

islandman, elektronik müzik sahnesinde kendine özgü bir yer edinmiş, Türk müziğinin etnik ve mistik unsurlarını elektronik ritimlerle harmanlayan başarılı bir grup. Tolga Böyük'in projesi olan grup, modern üretim teknikleriyle geçmişin seslerini bir araya getirerek benzersiz bir parçalar üretiyor. 

Islandman'in en büyük özelliği, geleneksel müziğin gelişmiş bir şekilde ele alması. Anadolu ve dünya müziklerini elektronik alt yapılarla sentezleyen grup, dinleyicilerine alışılmışın dışında bir deneyim sunuyor.

Haydi islandman'i beraber tanıyalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Night Wind

Dimitro

Agit

Bahar

Kara Toprak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lamani

Rest in Space

Ikaru

Kaybola

Sahara

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sumeru

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın