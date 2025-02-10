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Elan Ricardo Kimdir, Kaç Yaşında? Beşiktaş'ın Yeni Transferi Elan Ricardo Hangi Takımdan Geldi?

Elan Ricardo Kimdir, Kaç Yaşında? Beşiktaş'ın Yeni Transferi Elan Ricardo Hangi Takımdan Geldi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
10.02.2025 - 16:37

Transfer döneminin sonuna yaklaşırken Beşiktaş önemli bir ismi daha kadrosuna kattığını açıkladı. Yeni kadroya Kolombiyalı bir oyuncu daha dahil oldu. 20 yaşındaki Elan Ricardo, imza atmak için İstanbul'a gelecek. Siyah beyazlı takımın taraftarları ise yeni oyuncuları hakkında araştırma yapmaya başladı. Elan Ricardo, bu sezon 3 maçta forma giymişti.

Peki Elan Ricardo kimdir, nereli, kaç yaşında? Elan Ricardo hangi takımda oynadı?

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Elan Ricardo Kimdir?

Elan Ricardo Kimdir?

Elan Ricardo, Beşiktaş'ın transferini duyurduğu son oyuncudur. Ricardo, bu sezonda siyah-beyazlı takımda forma giyecek. Transfer döneminin son günlerinde açıklanan isim, Beşiktaş taraftarı arasında heyecan yarattı.

Elan Ricardo merkez orta saha olarak oynayan genç bir futbolcudur.

Elan Ricardo Kaç Yaşında, Nereli?

Elan Ricardo Kaç Yaşında, Nereli?

Merkez orta sahada forma giyen Elan Ricardo 20 yaşındadır. 20 Şubat 2004 tarihinde dünyaya gelmiştir. 

Elan Ricardo Kolombiyalıdır.  CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişmiştir.

Elan Ricardo Hangi Takımda Oynadı?

Elan Ricardo Hangi Takımda Oynadı?

Elan Ricardo, son olarak Kolombiya'nın en üst düzey futbol ligi olan Categoría Primera A'da yer alan CD La Equidad, futbol takımında forma giydi.

Elan Ricardo Bonservis Bedeli

Elan Ricardo Bonservis Bedeli

Elon Ricardo için Beşiktaş, Elan Ricardo için eski kulübüne 2 milyon euro bonservis + sonraki satıştan yüzde 10 pay verecek.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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