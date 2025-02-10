Elan Ricardo Kimdir, Kaç Yaşında? Beşiktaş'ın Yeni Transferi Elan Ricardo Hangi Takımdan Geldi?
Elan Ricardo Kimdir, Kaç Yaşında? Beşiktaş'ın Yeni Transferi Elan Ricardo Hangi Takımdan Geldi?
Transfer döneminin sonuna yaklaşırken Beşiktaş önemli bir ismi daha kadrosuna kattığını açıkladı. Yeni kadroya Kolombiyalı bir oyuncu daha dahil oldu. 20 yaşındaki Elan Ricardo, imza atmak için İstanbul'a gelecek. Siyah beyazlı takımın taraftarları ise yeni oyuncuları hakkında araştırma yapmaya başladı. Elan Ricardo, bu sezon 3 maçta forma giymişti.
Peki Elan Ricardo kimdir, nereli, kaç yaşında? Elan Ricardo hangi takımda oynadı?
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Elan Ricardo Kimdir?
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Elan Ricardo Kaç Yaşında, Nereli?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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