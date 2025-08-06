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El Ele Gezerken Arka Planda Çalmasını İsteyeceğin Romantik Şarkılar

etiket El Ele Gezerken Arka Planda Çalmasını İsteyeceğin Romantik Şarkılar

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
06.08.2025 - 23:40

Göz göze geldiğinizde dünyayı susturacak, sokak lambalarının altında yürürken içinizi ısıtacak şarkılarla geldik. Bu liste, romantizmin dozunu biraz artırmak isteyenlere gelsin! Arka planda çalsın, siz sadece el ele tutuşmaya devam edin...

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1. Yalın – Her Şey Sensin

2. Mavi Gri – Ben Sende Yandım

3. Can Bonomo – Tastamam

4. Özdemir Erdoğan – Bana Ellerini Ver

5. Ayla Dikmen – Sensiz Yaşayamam

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6. Erol Evgin – Sevdan Olmasa

7. Ferhat Göçer – Sarıl Bana

8. Laufey – From The Start

9. James Vincent McMorrow – Higher Love

10. Coldplay – Yellow

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11. Arlo Parks – Softly

12. James Bay – Us

13. Rex Orange County – Happiness

14. Ben Howard – Only Love

15. Arctic Monkeys – Baby I’m Yours

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
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