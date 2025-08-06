El Ele Gezerken Arka Planda Çalmasını İsteyeceğin Romantik Şarkılar
Göz göze geldiğinizde dünyayı susturacak, sokak lambalarının altında yürürken içinizi ısıtacak şarkılarla geldik. Bu liste, romantizmin dozunu biraz artırmak isteyenlere gelsin! Arka planda çalsın, siz sadece el ele tutuşmaya devam edin...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yalın – Her Şey Sensin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Mavi Gri – Ben Sende Yandım
3. Can Bonomo – Tastamam
4. Özdemir Erdoğan – Bana Ellerini Ver
5. Ayla Dikmen – Sensiz Yaşayamam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Erol Evgin – Sevdan Olmasa
7. Ferhat Göçer – Sarıl Bana
8. Laufey – From The Start
9. James Vincent McMorrow – Higher Love
10. Coldplay – Yellow
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Arlo Parks – Softly
12. James Bay – Us
13. Rex Orange County – Happiness
14. Ben Howard – Only Love
15. Arctic Monkeys – Baby I’m Yours
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın