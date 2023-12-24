Ekşi Sözlük'e 'Şehitlere Yönelik Suç Unsurlu Paylaşım' Soruşturması
Ekşi Sözlük'e 'Şehitlere Yönelik Suç Unsurlu Paylaşım' Soruşturması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesinde şehitlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşım yapanlar hakkında resen soruşturma başlattı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımlar yapıldığını tespit etti. Şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatıldı.
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