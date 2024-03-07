Ekrem İmamoğlu Mal Varlığını Açıkladı
Ekrem İmamoğlu Mal Varlığını Açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mal varlığı bildiriminde bulundu. İmamoğlu, ayrıca eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun da mal varlığını açıkladı.
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CHP'nin 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday olarak gösterdiği Ekrem İmamoğlu, mal varlığı bildiriminde bulundu.
Açıklanan varlıklar arasında Ekrem İmamoğlu'na ait Beylikdüzü'nde 2 dükkan ve 1 mesken, Büyükçekmece'de 2 dükkan, Beylikdüzü'nde 2 arsa, Çanakkale'de ev, Balıkesir'de arsa, Trabzon'da ofis ve dükkan, Çanakkale'de tarla, Balıkesir'de arsası olduğu görüldü.
Dilek Kaya İmamoğlu'nun ise Beylikdüzü'nde 1 arsa ve dükkan, Muğla'da mesken, Trabzon'da kargir ev ve arsa ile Trabzon'da tarlası bulunduğu kaydedildi. Ayrıca Dilek Kaya İmamoğlu üzerine bir adet 2013 model Volkswagen marka cip olduğu görüldü.
Açıklanan veriler arasında İmamoğlu çiftinin banka hesaplarında bulunan mal varlıkları da yer aldı. Ekrem İmamoğlu'nun bir bankada 8 milyon 166 bin 645 TL, diğer banka hesabında ise 562 bin TL'si yer aldığı görülürken; eşi Dilek İmamoğlu'nun bir banka hesabında 395 bin 737 dolar, diğer banka hesabında 52 gram altını olduğu açıklandı.
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ise geçtiğimiz günlerde 'Temiz ve şeffaf siyaset adına açıklıyorum' ifadeleriyle mal varlığını açıklamıştı.
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