Ekonomist Barış Soydan’dan Kredi Kartı Uyarısı: “Borcu Hemen Ödeyin”

Türkiye’de ekonomi yönetiminden gelen sinyaller, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek seçim sonrasında kredi kartlarına bazı kısıtlamaların yapılacağı yönünde. Ekonomist Barış Soydan, kredi kartı borcu olanların hemen ödemesi gerektiğini belirterek, dayanıklı tüketim ürünlerinin alımı için ise beklenmemesi gerektiğini ifade etti.