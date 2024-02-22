Ekonomist Barış Soydan’dan Kredi Kartı Uyarısı: “Borcu Hemen Ödeyin”
Ekonomist Barış Soydan’dan Kredi Kartı Uyarısı: “Borcu Hemen Ödeyin”
Türkiye’de ekonomi yönetiminden gelen sinyaller, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek seçim sonrasında kredi kartlarına bazı kısıtlamaların yapılacağı yönünde. Ekonomist Barış Soydan, kredi kartı borcu olanların hemen ödemesi gerektiğini belirterek, dayanıklı tüketim ürünlerinin alımı için ise beklenmemesi gerektiğini ifade etti.
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Enflasyonu düşürmeye çalışan Merkez Bankası’nın, kredi kartıyla ilgili kısıtlamaları seçim sonrasında yürürlüğe sokmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Ekonomist Barış Soydan, seçim sonrası fiyat artışlarının olacağını belirterek "Dayanıklı tüketim eşyaları gibi ürünler almayı düşünenlerin beklemeden harekete geçmelerinde fayda var. Kredi kartı borçlarını mümkünse kapatmak önemli" uyarısında bulundu.
Soydan, seçim sonrası, özellikle doğalgaz ve elektrik gibi birçok alanda fiyat artışlarının beklendiğini vurguladı.
"Türkiye'nin Arjantin'e dönme riski var" diyen Soydan, "Eğer büyük ekonomik reformlar yapılmaz veya sıcak paranın akışı kesilirse, Türkiye'nin geleceği endişe verici olabilir" şeklinde konuştu.
"Dayanıklı tüketim eşyası almayı düşünenlerin acele etmeleri önemli. Kredi kartı borçlarını kapatmak gerekiyor. Konut ve otomobil fiyatlarının enflasyonun gerisinde kalacağını düşünüyorum. Otomobil almayı düşünenlerin bir süre beklemesi daha mantıklı olabilir."
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