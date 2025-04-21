Ekonomik Özgürlükle Çok Karıştırılan Finansal Özgürlük Nedir?

Önemli olan ne kadar kazandığın değil kazandığın parayı nasıl yönettiğindir. Paran senin için çalıştığında ve ona doğru yön verdiğinde işte o zaman gerçek finansal özgürlüğe ulaşmış olursun! Bunun için sadece çok kazanmak değil aynı zamanda akıllıca harcamak, birikim yapmak ve yatırımlarını yönetmek de gereklidir. Finansal özgürlük sadece paraya sahip olmak değil para konusunda gerçekten bağımsız olabilmektir!