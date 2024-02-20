Eğlence Mekanlarının 'Damsız Girilmez' Uygulamasına Mahkemeden Onay Çıktı

Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarihi bir karara imza atarak yerel idare mahkemesinin kararının kaldırılmasına karar verdi. Dava konusu işlemin iptaline oy birliğiyle karar verilirken, bu karar ile birlikte kadınlara karşı pozitif ayrımcılık yapılmasının da önü açılmış oldu.

Kararla birlikte 'Ülkelerin gelişim ve değişimine bağlı olarak insanlara tanınan hak ve özgürlüklerin sınırları da değişim ve gelişim göstermektedir.' ifadeleri de dikkat çekti.