Eğlence Mekanlarının 'Damsız Girilmez' Uygulamasına Mahkemeden Onay Çıktı
Eğlence Mekanlarının 'Damsız Girilmez' Uygulamasına Mahkemeden Onay Çıktı
Eğlence mekanlarında son derece yaygın bir olan 'Damsız girilmez' uygulaması hakkındaki tartışmalara son noktayı Ankara Bölge İdare Mahkemesi koydu. Kesin hüküm niteliğindeki karara ilişkin 'geleneksel bir kural olarak yerleşmiş ve kabul görmüş bir uygulamadır.' ifadeleri dikkat çekti.
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Karar, 'kamu düzeni ve güvenliği açısından kamusal yarar' ile ilişkilendirildi.
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