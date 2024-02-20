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Eğlence Mekanlarının 'Damsız Girilmez' Uygulamasına Mahkemeden Onay Çıktı

Eğlence Mekanlarının 'Damsız Girilmez' Uygulamasına Mahkemeden Onay Çıktı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
20.02.2024 - 10:05 Son Güncelleme: 20.02.2024 - 10:10

Eğlence mekanlarında son derece yaygın bir olan 'Damsız girilmez' uygulaması hakkındaki tartışmalara son noktayı Ankara Bölge İdare Mahkemesi koydu. Kesin hüküm niteliğindeki karara ilişkin 'geleneksel bir kural olarak yerleşmiş ve kabul görmüş bir uygulamadır.' ifadeleri dikkat çekti. 

İşte detaylar...

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Damsız girilmez uygulaması 'eşitsizlik' iddiasıyla mahkemeye taşındı!

Damsız girilmez uygulaması 'eşitsizlik' iddiasıyla mahkemeye taşındı!

Pek çok eğlence mekanında yer alan 'Damsız girilmez' uygulaması, yanında kız arkadaş olmadan içeri girilemez anlamına geliyor. Fransızca'dan dilimize girmiş olan 'dam' kelimesi, dansta erkeğe eşlik eden kadın, kavalyenin eşi anlamına gelmektedir. 

Damsız girilmez uygulaması, özellikle kadınların eğlence mekanlarında rahatsız edilmemesi ve güvenliklerinin sağlanması için tercih edilen bir uygulama olarak bilinmektedir. Uygulama hakkında 'eşitsizlik' iddiasıyla dava açıldı.

'Damsız girilmez' uygulamasına Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'ndan 'cinsiyet ayrımcılığı' kararı!

'Damsız girilmez' uygulamasına Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'ndan 'cinsiyet ayrımcılığı' kararı!

Show TV'nin haberine göre, davaya konu olan olay Ankara'da yaşandı. Geçtiğimiz dönemlerde Ankara Barosu bir 'Avukatlar Partisi' etkinliği düzenledi. Gece kulübünde gerçekleşecek organizasyona tek başına gelen erkeklerin alınmayacağı açıklandı. Davete katılan kadınlardan ise ücret alınmayacağı belirtildi. Bunun üzerine bir katılımcı Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu Başkanlığı'na başvurdu. 

Başvuru sonrasında, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'nca verilen karar 'Damsız girilmez' uygulamasının 'eşitlik' ilkesine aykırı olduğuna yönündeydi.

İşletme, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'nun 'cinsiyet ayrımcılığı' kararına itiraz etti!

İşletme, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'nun 'cinsiyet ayrımcılığı' kararına itiraz etti!

İşletmenin karara itirazı sonucunda Ankara 9. İdare Mahkemesi'ne taşınan süreçte benzer karar çıktı. Bunun üzerine dava istinafa taşındı. Yerel idare mahkemesinin kararını istinafa taşıyan işletme, Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından haklı bulundu.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 'Damsız girilmez' uygulamasına vize verdi!

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 'Damsız girilmez' uygulamasına vize verdi!

Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarihi bir karara imza atarak yerel idare mahkemesinin kararının kaldırılmasına karar verdi. Dava konusu işlemin iptaline oy birliğiyle karar verilirken, bu karar ile birlikte kadınlara karşı pozitif ayrımcılık yapılmasının da önü açılmış oldu. 

Kararla birlikte 'Ülkelerin gelişim ve değişimine bağlı olarak insanlara tanınan hak ve özgürlüklerin sınırları da değişim ve gelişim göstermektedir.' ifadeleri de dikkat çekti.

Karar, 'kamu düzeni ve güvenliği açısından kamusal yarar' ile ilişkilendirildi.

Karar, 'kamu düzeni ve güvenliği açısından kamusal yarar' ile ilişkilendirildi.

'Söz konusu uygulama Türk toplumunun özelliği ve gereksinimlerinden kaynaklandığı gibi kamu düzeni ve güvenliği açısından kamusal yararı da yakından ilgilendirmektedir. Aynı sektörde faaliyet gösteren iş yerlerinde uygulanmakta olup, geleneksel bir kural olarak yerleşmiş ve kabul görmüş bir uygulamadır.'

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