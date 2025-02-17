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Ege Denizi’nde Deprem Fırtınası Devam Ediyor: 5 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Ege Denizi’nde Deprem Fırtınası Devam Ediyor: 5 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.02.2025 - 11:18

Ege Denizi’nde günlerdir devam eden ve uzmanlardan peş peşe uyarıların yapılmasının ardından bir deprem daha meydana geldi. 

Saat 10:49’da Ege Denizi’nde 7 km derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü 5.0 olarak açıklandı. 

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Ege Denizi’nde yaşanan binlerce depremin ardından bölge hala sallanmaya devam ediyor.

Ege Denizi’nde yaşanan binlerce depremin ardından bölge hala sallanmaya devam ediyor.

Uzmanlar yüksek şiddetli deprem ve tsunami uyarıları yaparken Santorini’de okullar 1 hafta tatil edilmişti.

Uzmanlar yüksek şiddetli deprem ve tsunami uyarıları yaparken Santorini’de okullar 1 hafta tatil edilmişti.

Tüm bu gelişmelerden sonra bölge sallanmaya devam ediyor.

Tüm bu gelişmelerden sonra bölge sallanmaya devam ediyor.

AFAD’den yapılan son açıklamaya göre; Ege Denizi’nde saat 10:49’da Ege Denizi’nde 7 km derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü 5.0 olarak açıklandı.

AFAD’den yapılan son açıklamaya göre; Ege Denizi’nde saat 10:49’da Ege Denizi’nde 7 km derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü 5.0 olarak açıklandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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