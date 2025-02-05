Ege Denizi Depremleri: 5 Şubat 2025 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

Ege Denizi'nde art arda meydana gelen depremler panik ortamı yarattı. Yunanistan'da bazı adaların tedbir amacıyla boşaltıldığı ortaya çıktı. Büyüklükleri ortalama 4 olan depremler Ege Denizi'nde yaşanmaya devam ediyor. Son olarak meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki bir deprem, ülkemizin Batı kesimlerinde de hissedildi. Peki Ege Denizi'nde en son ne zaman deprem oldu?

İşte 5 Şubat Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...