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Ege Denizi Depremleri: 5 Şubat 2025 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

Ege Denizi Depremleri: 5 Şubat 2025 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.02.2025 - 09:07

Ege Denizi'nde art arda meydana gelen depremler panik ortamı yarattı. Yunanistan'da bazı adaların tedbir amacıyla boşaltıldığı ortaya çıktı. Büyüklükleri ortalama 4 olan depremler Ege Denizi'nde yaşanmaya devam ediyor. Son olarak meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki bir deprem, ülkemizin Batı kesimlerinde de hissedildi. Peki Ege Denizi'nde en son ne zaman deprem oldu?

İşte 5 Şubat Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

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Ege Denizi Deprem Fırtınası

Ege Denizi Deprem Fırtınası

AFAD Ege Denizi'nde meydana gelen depremleri 'deprem fırtınası' olarak nitelendirdi. Kısa süre içerisinde büyüklükleri 3 ila 4 arasında değişen depremler yaşandı. Yunan Adaları'nda halk, depremi hissetmeye başladı. Son olarak meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem de ülkemizde hissedildi.

5 Şubat Çarşamba Son Depremler

5 Şubat Çarşamba Son Depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel deprem verileriyle Ege Denizi depremlerini de aktarmaya devam ediyor. Verilerde sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara veriliyor. 

Peki Ege Denizi'nde en son ne zaman deprem oldu?

AFAD Son Depremler Listesi

AFAD Son Depremler Listesi

AFAD'ın listesine göre Ege Denizi'nde büyüklüğü 3'e yaklaşan depremler meydana gelmeye devam ediyor.

AFAD son depremler ekranı

Kandilli Son Depremler Listesi

Kandilli Son Depremler Listesi

Kandilli son depremler listesine göre Ege Denizi'nde depremler yaşanmaya devam ediyor.  Ayrıca ülkemizde Kahramanmaraş'ta büyüklüğü en fazla 1.9'u bulan depremler meydana geldi.

Kandilli son depremler ekranı

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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