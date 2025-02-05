Ege Denizi Depremleri: 5 Şubat 2025 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi
Ege Denizi Depremleri: 5 Şubat 2025 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi
Ege Denizi'nde art arda meydana gelen depremler panik ortamı yarattı. Yunanistan'da bazı adaların tedbir amacıyla boşaltıldığı ortaya çıktı. Büyüklükleri ortalama 4 olan depremler Ege Denizi'nde yaşanmaya devam ediyor. Son olarak meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki bir deprem, ülkemizin Batı kesimlerinde de hissedildi. Peki Ege Denizi'nde en son ne zaman deprem oldu?
İşte 5 Şubat Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
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Ege Denizi Deprem Fırtınası
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5 Şubat Çarşamba Son Depremler
AFAD Son Depremler Listesi
Kandilli Son Depremler Listesi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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