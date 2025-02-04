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Ege Denizi Depremleri: 4 Şubat 2025 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

Ege Denizi Depremleri: 4 Şubat 2025 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.02.2025 - 09:37

Ege Denizi'nde deprem fırtınası yaşanıyor. Büyüklükleri 4'ü bulan depremler art arda yaşanmaya başladı. Özellikle Yunanistan'da panik havası oluşurken ülkemizde bu depremlerin hissedilip hissedilmeyeceği merak konusu oldu. Yunan Adaları'na yakın bazı kıyı kesimlerimiz bulunuyor. Vatandaşların yaptığı Ege Denizi depremleri araştırması da arttı. Peki Ege Denizi'nde en son ne zaman deprem oldu?

İşte 4 Şubat Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

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Ege Denizi Depremleri

Ege Denizi Depremleri

Ege Denizi'nde AFAD'ın 'deprem fırtınası' olarak nitelendirdiği art arda depremler yaşanmaya başladı. Yunan Adaları'nda depremin hissedilmesiyle birçok ada boşaltılıyor. Ülkemizde ise Ege Denizi'nde meydana gelen depremler hissedilmedi.

4 Şubat Salı Son Depremler

4 Şubat Salı Son Depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem verilerinde sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara veriliyor. 

AFAD ve Kandilli'nin verilerinde Ege Denizi son depremleri de yer aldı. Buna göre Ege Denizi'nde kısa sürede art arda depremler yaşandı.

AFAD Son Depremler Listesi

AFAD Son Depremler Listesi

AFAD'ın listesine göre Ege Denizi'nde son olarak 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa sürede Ege Denizi'nde sarsıntılar yaşandı.

AFAD son depremler ekranı

Kandilli Son Depremler Listesi

Kandilli Son Depremler Listesi

Kandilli'ye göre Ege Denizi'nde büyüklüğü 3 civarında olan birçok sarsıntı yaşandı. Ayrıca Kahramanmaraş ve çevresinde küçük ölçede depremler meydana geldi.

Kandilli son depremler ekranı

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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