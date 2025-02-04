Ege Denizi Depremleri: 4 Şubat 2025 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi
Ege Denizi Depremleri: 4 Şubat 2025 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi
Ege Denizi'nde deprem fırtınası yaşanıyor. Büyüklükleri 4'ü bulan depremler art arda yaşanmaya başladı. Özellikle Yunanistan'da panik havası oluşurken ülkemizde bu depremlerin hissedilip hissedilmeyeceği merak konusu oldu. Yunan Adaları'na yakın bazı kıyı kesimlerimiz bulunuyor. Vatandaşların yaptığı Ege Denizi depremleri araştırması da arttı. Peki Ege Denizi'nde en son ne zaman deprem oldu?
İşte 4 Şubat Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
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Ege Denizi Depremleri
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4 Şubat Salı Son Depremler
AFAD Son Depremler Listesi
Kandilli Son Depremler Listesi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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