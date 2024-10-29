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Editçiler Bayram Etti: Netflix Klipler Oluşturulup Paylaşılabilecek Yeni Özelliği "Moments"i Duyurdu!

Editçiler Bayram Etti: Netflix Klipler Oluşturulup Paylaşılabilecek Yeni Özelliği "Moments"i Duyurdu!

Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
30.10.2024 - 00:02

Dijital platform Netflix, kullanıcıların klipler oluşturup sosyal medya platformlarında paylaşım yapabileceği yeni özelliği 'Moments'i duyurdu.

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En çok kullanıcıya sahip dijital platformlardan biri olan Netflix, içerdiği dizi ve filmlerle beğeni toplamaya devam ediyor.

En çok kullanıcıya sahip dijital platformlardan biri olan Netflix, içerdiği dizi ve filmlerle beğeni toplamaya devam ediyor.

Kullanıcıları için konforlu bir kullanım mekanizmasına sahip Netflix, yepyeni bir özelliğini tanıttı.

Kullanıcıları için konforlu bir kullanım mekanizmasına sahip Netflix, yepyeni bir özelliğini tanıttı.

Edit yapmaktan hoşlanan kullanıcılarını fazlasıyla sevindirecek yeni gelişmeye göre, kullanıcılar klipler oluşturup sosyal medya platformlarında paylaşabilecek.

Edit yapmaktan hoşlanan kullanıcılarını fazlasıyla sevindirecek yeni gelişmeye göre, kullanıcılar klipler oluşturup sosyal medya platformlarında paylaşabilecek.

Netflix'in "Moments" adını verdiği yeni özellik kullanıcıların herhangi bir Netflix filmi/dizisinden sahneleri kaydetmelerine, yeniden izlemelerine ve paylaşmalarına olanak tanıyan yeni bir mobil özellik olarak nitelendirildi.

Netflix'in "Moments" adını verdiği yeni özellik kullanıcıların herhangi bir Netflix filmi/dizisinden sahneleri kaydetmelerine, yeniden izlemelerine ve paylaşmalarına olanak tanıyan yeni bir mobil özellik olarak nitelendirildi.

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