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İlhan Şen, Dijital Platformla Dönüyor! "Siyah Bere"nin Başrolü Oldu

İlhan Şen, Dijital Platformla Dönüyor! "Siyah Bere"nin Başrolü Oldu

TRT
Esra Demirci
Esra Demirci - Onedio İçerik Editörü
29.10.2024 - 08:49

TRT'nin dijital platformu tabii için yeni bir dizi hazırlığı başladı. 'Siyah Bere' isimli dizinin başrolü ise başarılı oyuncu İlhan Şen oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/i...
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TRT'nin yerli dijital platformu tabii, yeni bir dizi için başarılı oyuncu İlhan Şen'le anlaştı.

TRT'nin yerli dijital platformu tabii, yeni bir dizi için başarılı oyuncu İlhan Şen'le anlaştı.

Son olarak "Cinlerin Düğünü" filmi için Erzincan'a giden Şen'in sıradaki dizi projesi merak edilirken beklenen hamle dijitalden geldi.

Son olarak "Cinlerin Düğünü" filmi için Erzincan'a giden Şen'in sıradaki dizi projesi merak edilirken beklenen hamle dijitalden geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre CNP Film’in TRT’nin dijital platformu tabii için çekeceği dizinin başrolü İlhan Şen oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre CNP Film’in TRT’nin dijital platformu tabii için çekeceği dizinin başrolü İlhan Şen oldu.

7 Kasım günü çekimlerine başlanacak olan "Siyah Bere" dizisinde Şen, tank komutanı Volkan karakterine hayat verecek.

7 Kasım günü çekimlerine başlanacak olan "Siyah Bere" dizisinde Şen, tank komutanı Volkan karakterine hayat verecek.

Bir tank timinin hikâyesine odaklanacak olan dizi 10 bölüm sürecek ve dizide tam 80 tank kullanılacak.

Bir tank timinin hikâyesine odaklanacak olan dizi 10 bölüm sürecek ve dizide tam 80 tank kullanılacak.

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