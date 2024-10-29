Hollywood Yıldızı Natalie Portman'dan Ballon d'Or'a Damga Vuran Hareket!
Hollywood Yıldızı Natalie Portman'dan Ballon d'Or'a Damga Vuran Hareket!
43 yaşındaki ünlü oyuncu Natalie Portman'dan Real Madrid taraftarlarının tepkisini çekebilecek bir hareket geldi. Fransa'da düzenlenen Ballon d'Or törenine katılan yıldız isim, El Clasico'nun sonucuna gönderme yaptı.
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Avrupa'da yılın futbolcusu, İspanya formasıyla EURO 2024'ü kazanan Manchester Cityli Rodri oldu.
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Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, yılın en iyi genç oyuncusu seçildi.
17 yaşındaki yıldız, ödülünü almadan önce ünlü oyuncu Natalie Portman ile fotoğraf çekildi.
Portman, poz verirken eliyle “dört” işareti yaparak sürpriz bir mesaj gönderdi.
İşte o anlar 👇
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Barcelona, geçtiğimiz hafta deplasmanda Real Madrid'i 4-0 mağlup etmişti.
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