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Hollywood Yıldızı Natalie Portman'dan Ballon d'Or'a Damga Vuran Hareket!

Hollywood Yıldızı Natalie Portman'dan Ballon d'Or'a Damga Vuran Hareket!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Onedio İçerik Editörü
29.10.2024 - 17:45

43 yaşındaki ünlü oyuncu Natalie Portman'dan Real Madrid taraftarlarının tepkisini çekebilecek bir hareket geldi. Fransa'da düzenlenen Ballon d'Or törenine katılan yıldız isim, El Clasico'nun sonucuna gönderme yaptı.

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İşte o anlar 👇

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