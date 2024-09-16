Edis'in Kulisinde Coşan Hazal Kaya, Filtre Tutkunu Ezgi Mola: 16 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Edis'in Kulisinde Coşan Hazal Kaya, Filtre Tutkunu Ezgi Mola: 16 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Zeynep Bastık, kendisine gelen mesajlardan birini paylaştı.
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Danla Bilic, Samet Liçina, Kerimcan Durmaz ve Cemal Can Canseven, Edis konserinde çılgınlar gibi eğlendi.
Berfu Yenenler, Eser Yenenler'in kopyası oğlu Kuzey'in Pazartesi sendromunu paylaştı.
Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın Cadılar Bayramı kombin denemelerini izledi.
Hazal Kaya, Edis'in dansçılarıyla çılgınlar gibi eğlendi.
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Ezgi Mola, yüzünü inatla göstermediği oğlu Can'la yeni filtreler denedi.
Nazlı Sabancı, kızı Arzu Alara'nın doğum gününden detaylar paylaşmaya doyamadı.
Arzu Sabancı, Emmy Ödüllerinde ödül alan dizilerden favorilerini sıraladı.
Hande Erçel, yeni filmi için bir hazırlıklardaydı.
Edis konserine giden aynı ekip çıkışta soluğu köfte ekmekçide aldı.
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Meriç Aral'la nihayet düğün tarihi veren Serkan Keskin, bekarlığa böyle veda etti.
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