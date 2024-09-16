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Edis'in Kulisinde Coşan Hazal Kaya, Filtre Tutkunu Ezgi Mola: 16 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Edis'in Kulisinde Coşan Hazal Kaya, Filtre Tutkunu Ezgi Mola: 16 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
17.09.2024 - 01:30

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Zeynep Bastık, kendisine gelen mesajlardan birini paylaştı.

Zeynep Bastık, kendisine gelen mesajlardan birini paylaştı.

Danla Bilic, Samet Liçina, Kerimcan Durmaz ve Cemal Can Canseven, Edis konserinde çılgınlar gibi eğlendi.

Danla Bilic, Samet Liçina, Kerimcan Durmaz ve Cemal Can Canseven, Edis konserinde çılgınlar gibi eğlendi.

Berfu Yenenler, Eser Yenenler'in kopyası oğlu Kuzey'in Pazartesi sendromunu paylaştı.

Berfu Yenenler, Eser Yenenler'in kopyası oğlu Kuzey'in Pazartesi sendromunu paylaştı.

Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın Cadılar Bayramı kombin denemelerini izledi.

Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın Cadılar Bayramı kombin denemelerini izledi.

Hazal Kaya, Edis'in dansçılarıyla çılgınlar gibi eğlendi.

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Ezgi Mola, yüzünü inatla göstermediği oğlu Can'la yeni filtreler denedi.

Ezgi Mola, yüzünü inatla göstermediği oğlu Can'la yeni filtreler denedi.

Nazlı Sabancı, kızı Arzu Alara'nın doğum gününden detaylar paylaşmaya doyamadı.

Nazlı Sabancı, kızı Arzu Alara'nın doğum gününden detaylar paylaşmaya doyamadı.

Arzu Sabancı, Emmy Ödüllerinde ödül alan dizilerden favorilerini sıraladı.

Arzu Sabancı, Emmy Ödüllerinde ödül alan dizilerden favorilerini sıraladı.

Hande Erçel, yeni filmi için bir hazırlıklardaydı.

Hande Erçel, yeni filmi için bir hazırlıklardaydı.

Edis konserine giden aynı ekip çıkışta soluğu köfte ekmekçide aldı.

Edis konserine giden aynı ekip çıkışta soluğu köfte ekmekçide aldı.
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Meriç Aral'la nihayet düğün tarihi veren Serkan Keskin, bekarlığa böyle veda etti.

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