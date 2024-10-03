Eda Ece Gözün Kızının Odasında Açtı, Hande Erçel Yollara Düştü: 3 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Eda Ece Gözün Kızının Odasında Açtı, Hande Erçel Yollara Düştü: 3 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Hande Erçel, bilmeceli soru sordu! "Nereye gidiyorum bilin bakalım?" dedi.
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Sinem Kobal'a düğün neşesi yüklendi.
Gamze Erçel, ailesiyle pek keyifliydi.
Fahriye Evcen, kadrajına minik oğlunu aldı.
Şeyma Subaşı her zamanki gibi hayatı hepimizden daha güzel yaşadı.
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Taze gelin Meriç Aral, sete döndü.
Danla Bilic, at yarışlarında yer alacağınının ('inş') müjdesini verdi.
Eda Ece, gözünü kızının odasında açtı.
Müge Boz, güzel kızı Vina'yla etkinlik günü yaptı.
Yasemin Tatlıses, yorgun ama mutlu bir gün geçirdi.
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Seda Bakan, Yunanistan'dan selam verdi.
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