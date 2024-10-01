Gamze Erçel Kemerleri Hande'ye Kaptırdı, Danla Bilic Trip Yaptı: 1 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Gamze Erçel Kemerleri Hande'ye Kaptırdı, Danla Bilic Trip Yaptı: 1 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Danla Bilic, mama verdiği dünya şekeri köpeğe trip yaptı.
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Şeyma Subaşı, yeni aşkıyla yemek yaptı.
Gamze Erçel, tüm kahverengi kemerlerini Hande Erçel'e kaptırdı.
Ezgi Mola'nın Sezen aşkı kabardı.
Özge Özpirinçci selam verdi.
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Berfu Yenenler, sezon açılışını yapmak üzere işinin başındaydı.
Müge Boz'un güzel kızı Vina, arabada keyif yaptı.
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Zeynep Bastık, evinin yeni üyesiyle tanıştırdı.
Yasemin Tatlıses, poz derdine düştü.
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Serenay Sarıkaya, Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezon çekimleri için soluğu Amerika'da aldı.
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