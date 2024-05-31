Ebola Benzeri Virüs Tarla Faresinden İnsana Bulaştı! Peki Virüs Avrupa'da Yayılıyor mu?

Hantavirüsler, fare, sıçan ve tarla faresi gibi kemirgenlerde bulunur ve insanlarda iki tür hastalığa neden olur: böbrek sendromlu hemorajik ateş (HFRS) ve hantavirüs pulmoner sendromu (HPS). HFRS, en kötü durumda ölümcül olabilir.

Ayrıca, bilim insanları, kemirgenlere bulaşan iki virüs türünün bulunduğunu da belirledi; biri İsveç'ten, diğeri yüzlerce kilometre uzaktaki Finlandiya veya Rusya Karelya'dan. Bu durum, yeni bir coğrafi bölgedeki yeni Puumala virüs suşlarının, insan sağlığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğini gösteriyor.