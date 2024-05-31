Ebola Benzeri Virüs Tarla Faresinden İnsana Bulaştı! Peki Virüs Avrupa'da Yayılıyor mu?
Ebola Benzeri Virüs Tarla Faresinden İnsana Bulaştı! Peki Virüs Avrupa'da Yayılıyor mu?
Kaynak: https://www.express.co.uk/life-style/...
İlk vaka, İsveç'in güneyindeki Scania'da görülmüştü! Kemirgenlerden (tarla faresinden), insana bulaştığı tespit edilen Ebola benzeri kanamayı tetikleyen virüs Kuzey Avrupa'da yayılıyor olabilir.
İşte, detaylar...
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Kuzey Avrupa, özellikle Birleşik Krallık, Ebola benzeri bir virüsün tehdidi altında.
İsveç'te, patojeni taşıyan kırmızı sırtlı tarla fareleri, 2 insana Viral Kanamalı Ateş (VHF) adı verilen Ebola benzeri hastalığı bulaştırdı!
İsveç'teki doktorlar, ilk görüldüğü yerden 300 mil uzakta bir "tarla faresi ateşi" vakası tespit etti.
Bilim insanları, virüsün ilk tespit edildiği Scania ilçesinde kırmızı sırtlı tarla farelerini test etti. 74 kişiden 9'unda hantavirüs geni taşıdığını buldu.
Çalışmanın yazarlarından Uppsala Üniversitesi'nden Profesör Åke Lundkvist, "Eğer virüs bölgede uzun süredir mevcutsa ve henüz keşfedilmediyse, neden daha fazla insan hastalanmadı? Yoksa hastalık daha da yaygınlaştı mı?" soruları üzerinde düşünüldüğüne işaret etti.
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