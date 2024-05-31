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Ebola Benzeri Virüs Tarla Faresinden İnsana Bulaştı! Peki Virüs Avrupa'da Yayılıyor mu?

Ebola Benzeri Virüs Tarla Faresinden İnsana Bulaştı! Peki Virüs Avrupa'da Yayılıyor mu?

Ebola
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
31.05.2024 - 09:10

İlk vaka, İsveç'in güneyindeki Scania'da görülmüştü! Kemirgenlerden (tarla faresinden), insana bulaştığı tespit edilen Ebola benzeri kanamayı tetikleyen virüs Kuzey Avrupa'da yayılıyor olabilir. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.express.co.uk/life-style/...
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Kuzey Avrupa, özellikle Birleşik Krallık, Ebola benzeri bir virüsün tehdidi altında.

Kuzey Avrupa, özellikle Birleşik Krallık, Ebola benzeri bir virüsün tehdidi altında.

Söz konusu virüs, 'tarla faresi ateşi' olarak bilinen ve potansiyel olarak ölümcül bir hastalığa dönüşebilen bir enfeksiyonu beraberinde getiriyor. Bu virüs, kemirgenlerden insanlara bulaşabiliyor ve Ebola gibi kanamalara yol açabiliyor.

İsveç'te, patojeni taşıyan kırmızı sırtlı tarla fareleri, 2 insana Viral Kanamalı Ateş (VHF) adı verilen Ebola benzeri hastalığı bulaştırdı!

İsveç'te, patojeni taşıyan kırmızı sırtlı tarla fareleri, 2 insana Viral Kanamalı Ateş (VHF) adı verilen Ebola benzeri hastalığı bulaştırdı!

2018'de İsveç'te, tarla farelerinin taşıdığı Puumala virüsünün neden olduğu bir nefropati salgını vakası teşhis edilmişti. 

Şimdi ise, 'tarla faresi ateşi' vakalarının, tipik olarak bulunduğu yerden yüzlerce kilometre uzakta ve VHF'ye dönüşme potansiyeli olduğu belirtiliyor.

İsveç'teki doktorlar, ilk görüldüğü yerden 300 mil uzakta bir "tarla faresi ateşi" vakası tespit etti.

İsveç'teki doktorlar, ilk görüldüğü yerden 300 mil uzakta bir "tarla faresi ateşi" vakası tespit etti.

Hastanın seyahat etmediği belirlendi, bu da hastalığın yayıldığı anlamına geliyor. Hastaların semptomları arasında ateş, genel halsizlik, burun kanaması ve böbrek fonksiyonlarında bozulma yer alıyordu. Her iki hasta da iyileşti ancak Uppsala Üniversitesi'nden bilim adamları tarafından bir soruşturma başlatıldı.

Bilim insanları, virüsün ilk tespit edildiği Scania ilçesinde kırmızı sırtlı tarla farelerini test etti. 74 kişiden 9'unda hantavirüs geni taşıdığını buldu.

Bilim insanları, virüsün ilk tespit edildiği Scania ilçesinde kırmızı sırtlı tarla farelerini test etti. 74 kişiden 9'unda hantavirüs geni taşıdığını buldu.

Hantavirüsler, fare, sıçan ve tarla faresi gibi kemirgenlerde bulunur ve insanlarda iki tür hastalığa neden olur: böbrek sendromlu hemorajik ateş (HFRS) ve hantavirüs pulmoner sendromu (HPS). HFRS, en kötü durumda ölümcül olabilir.

Ayrıca, bilim insanları, kemirgenlere bulaşan iki virüs türünün bulunduğunu da belirledi; biri İsveç'ten, diğeri yüzlerce kilometre uzaktaki Finlandiya veya Rusya Karelya'dan. Bu durum, yeni bir coğrafi bölgedeki yeni Puumala virüs suşlarının, insan sağlığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğini gösteriyor.

Çalışmanın yazarlarından Uppsala Üniversitesi'nden Profesör Åke Lundkvist, "Eğer virüs bölgede uzun süredir mevcutsa ve henüz keşfedilmediyse, neden daha fazla insan hastalanmadı? Yoksa hastalık daha da yaygınlaştı mı?" soruları üzerinde düşünüldüğüne işaret etti.

Çalışmanın yazarlarından Uppsala Üniversitesi'nden Profesör Åke Lundkvist, "Eğer virüs bölgede uzun süredir mevcutsa ve henüz keşfedilmediyse, neden daha fazla insan hastalanmadı? Yoksa hastalık daha da yaygınlaştı mı?" soruları üzerinde düşünüldüğüne işaret etti.

Araştırmanın yazarı Elin Economou Lundeberg ise, 'Yakaladığımız nispeten az sayıdaki tarla faresinin bu kadar büyük bir kısmının aslında insanları hasta eden bir hantavirüs taşımasına şaşırdık. Virüsün önceden bilinen aralığı, bölgenin 500 km güneyindeki bir bölgedeydi.' şeklinde konuştu. 

Tüm bu bulgular ışığında, uzmanlar, virüsün yayılma ihtimalinden endişeleniyor!

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