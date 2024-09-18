Ebeveynlerin Karar Veremediği O Konu: Çocuğunuz Kaç Yaşında Okula Başlamalı?

Bazı durumlarda çocuklar okula hazırken ebeveynler hazır olmayabilir. Çocuğunuzun eğitim süreci, sizi de oldukça yoran ve pek çok açıdan zorlayan durumlar ortaya çıkarabilir. Onları büyütmek, bağımsızlaşmalarına izin vermek, çoğu zaman kaygı yaratan bir durumdur. Bu yüzden kararı verirken sadece çocuğunuzun değil, kendinizin de hazır olup olmadığını göz önünde bulundurmalısınız. Unutmayın, okula başlamanın getireceği yeni sorumluluklar hem sizin hem de çocuğunuz için büyük bir adım!