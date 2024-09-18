Ebeveynlerin Karar Veremediği O Konu: Çocuğunuz Kaç Yaşında Okula Başlamalı?
Ebeveynlerin Karar Veremediği O Konu: Çocuğunuz Kaç Yaşında Okula Başlamalı?
Her ebeveyn, okul çağı yaklaşan çocuğu için endişe duymaya başlar. 'Çocuğum kaç yaşında okula başlamalı?' Erken mi başlasın, yoksa biraz daha beklesin mi? Eğer siz de bu konuda emin olamıyorsanız, kararı verirken dikkate almanız gerekenlere bir göz atın! 👇
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