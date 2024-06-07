Duş Sonrası Seni Rahatlatacak Ürün Hangisi?
Duş Sonrası Seni Rahatlatacak Ürün Hangisi?
Tamam duş alıp rahatlarız ama duştan sonra ekstra rahatlamak için farklı ürünler kullanabiliriz. HDuştan sonra hangi ürünü kullanabilirsin, öğrenmek ister misin?
Teste başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Duş almanın saati var mı senin için?
2. Peki duş alma süren ne kadar?
3. Duş alırken en çok ne yaparken zaman harcıyorsun diye sorsak?
4. Sen banyoda müzik dinleyenlerden misin?
5. Sen duş aldığında hangi sıcaklıkta suyu ayarlıyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorum Yazın