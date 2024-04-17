Dursun Özbek'ten Divan Kurulu Üyesinin 'Kuru-Sulu' İfadelerine Tepki: 'Sözlerini Geri Alsın'
Dursun Özbek'ten Divan Kurulu Üyesinin 'Kuru-Sulu' İfadelerine Tepki: 'Sözlerini Geri Alsın'
Galatasaray'ın Divan Kurulu toplantısında konuşan Ömer Kükner'in 'Galatasaray yöneticileri bazı kişilerin müptelası olduğu kuru sulu maddelerin etkisiyle sızıp kalmaz.' ifadelerine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek tepki gösterdi. Özbek, Kükner'in ifadelerini geri almasını istedi.
Kaynak: Sözcü
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Galatasaray Divan Kurulu nisan ayı olağan toplantısında konuşan kurul üyesi Ömer Kükner, isim vermeden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef aldı.
Konuşmasına geçmişte bir başkanı Galatasaray camiasına yönelik sözleri nedeniyle dava edeceğini hatırlatarak giriş yapan Kükner, ' Burada adını tekrar kullanmayacağım. Galatasaray Divan Kurulu'nda adının geçme şerefini bahşetmeyeceğim kendisine. O kişiye, tüm hukuki yollarla yakında adalet önünde görüşeceğimizi söylemek istiyorum. Avukatımla konuştum, hukuki yollara başvuracağız' dedi.
Sözcü'de yer alan bilgiye göre, Kükner, 'Galatasaray yöneticileri, Galatasaray çalışanları vicdanları rahat olarak, görevlerini yapmış olarak uyurlar. Kimseden uyku konusunda ders alacak hali yoktur Galatasaray yöneticilerinin. Bazı kişilerin müptelası olduğu kuru sulu maddelerin etkisiyle sızıp kalmaz. Galatasaray yöneticileri rahat rahat uyurlar, yastığa başlarını koyarlar.' ifadelerini kullandı.
Kökner'İn konuşması sonrası söz alan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'Bu kürsü serbest bir kürsü. Fakat Galatasaray Spor Kulübü'nün kürsüsü. Bu kürsüden ifade edilen şeyler tüm Galatasaraylıları bağlar. Onun için çok dikkat edilmesi lazım. Özellikle Ömer kardeşim konuşmasının sonunda ifade ettiği cümlelere katılmıyorum. Kendisinden de bu sözleri geri almasını rica ediyorum. Başkan olarak rahatsız oldum konuşmasından.' diyerek ifadelere tepki gösterdi.
Öte yandan, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan da, 'Sayın Başkan, kendisi sehven ifade ettiğini söyledi ve tutanaktan çıkartılacak. Tutanaktan çıkartılacak.' dedi.
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